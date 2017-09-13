Ничего нового: МИД Абхазии отреагировал на заявление США

Вашингтон выступил 13 сентября с очередным требованием вывести российские войска из Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 13 сент — Sputnik. Официальное заявление по поводу требований США вывести российские войска из Абхазии и Южной Осетии прокомментировал помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

"Эти призывы стали традиционными в ходе встреч грузинского руководства со своими американскими и европейскими коллегами, однако по факту они не имеют никакой юридической силы, а носят лишь декларативный характер", — заявил Тужба.

© Sputnik. Илона Хварцкия Килба назвал абсурдом требование США о выводе войск России из Абхазии

Дипведомство обвинило западных партнеров Грузии в полном отсутствии объективных подходов в процессе урегулирования грузино-абхазского конфликта и его последствий.

Более того, помощник министра подчеркнул, что страны Запада упорно игнорируют новые геополитические реалии, сложившиеся на Южном Кавказе, и продолжают отстаивать давно не существующие принципы, основанные на мифической территориальной целостности Грузии, стимулируя агрессивную политику грузинского руководства в отношении Абхазии и ее граждан.

"Присутствие российских пограничников на территории законно и регламентировано двусторонними российско-абхазскими соглашениями в области обороны и безопасности, оно соответствует действующим нормам международного права", — ответил Тужба.

Благодаря присутствию российских пограничников в зоне грузино-абхазского конфликта, не происходит эскалации напряженности, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве страны и вместе с тем обращают внимание на то, что Запад наращивает военное сотрудничество с Грузией.

"В частности, речь идет о регулярных учениях НАТО на территории Грузии с привлечением тяжелой бронетехники и авиации. Активно поощряемый Соединенными Штатами процесс милитаризации Грузии вызывает серьезное беспокойство и подрывает основы стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа", — сказал сотрудник МИД Абхазии.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Россия не раз заявляла, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.