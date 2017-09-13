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Благотворительные акции фонда СКИ принесли более 300 тыс рублей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ежегодная благотворительная акция фонда Социально-культурных инициатив в поддержку тяжело больных детей завершилась 13 сентября.

СУХУМ, 13 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонд Социально-культурных инициатив собрал более 300 тысяч рублей для благотворительного фонда "Ашана", сообщил Sputnik учредитель Фонда социально-культурных инициатив Абхазии Азамат Багателия.

"До сегодняшнего дня от наших партнеров поступали денежные средства для фонда "Ашана". Мы завершаем ежегодную акцию и закрываем сбор. На сегодняшний день мы собрали 330 тысяч 240 рублей", — сказал он.  

Средства, вырученные от акций будут направлены на лечение  тяжелобольного ребенка Даната Багателия.

Азамат Багателия
Facebook/Azamat Bagateliya
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"Ребенку три года. В ближайшее время будет госпитализирован в Московский институт медицинских технологий для дальнейшего обследования и лечения", — сказал учредитель.

Благотворительная акция началась в августе. Основной сбор пришелся на концерт и выставку, прошедшие в Пицунде 21 августа.

"Кроме концерта и выставки продаж, за время проведения акции крупные компании, с которыми мы сотрудничаем, также переводили денежные средства в фонд "Ашана", — отметил Багателия. 

Информационным партнером благотворительной акции фонда Социально-культурных инициатив выступило информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

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