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Высажена в теплицу первая тысяча саженцев самшита

Первая тысяча: в Абхазии начали выращивать саженцы самшита

© Фото: Эко Апсабара
В Абхазии
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Борьба с самшитовой огневкой (22)
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Общественно-экологическая организация "Апсабара" и Институт экологии АНА осуществляют проект по сохранению Колхидского самшита, пострадавшего от гусениц огневки.

СУХУМ, 13 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первая тысяча саженцев самшита была посажена в селе Мгудзырхуа 11 сентября, сообщил Sputnik менеджер проекта "Сохранение самшита Колхидского" Роман Лейба.

"Теплица для выращивания была построена в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. С помощью волонтеров нам удалось посадить тысячу саженцев самшита", — рассказал он. 

Как отметил Лейба, спонсором проекта по сохранению самшита в Абхазии выступает ООН. 

"Идея заключается в том, чтобы в теплицах вырастить саженцы самшита из еще сохранившегося маточного материала, то есть материал берется с тех лесов, которые пока еще остались нетронутыми бабочкой-огневкой. Длина черенков составляет примерно 10-15 сантиметов", — поясняет Лейба. 

Роман Дбар.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Роман Дбар: самшит еще живой, его можно сохранить

При соблюдении всех необходимых условий, по словам Романа Лейба, пересадку саженцев можно осуществить через год. В рамках проекта "Апсабара" планируется посадить 20 тысяч саженцев самшита. 

"Не знаем, насколько мы успеем в этом году высадить все 20 тысяч саженцев, но 10 тысяч мы осилим до конца сентября. Сентябрь – самое оптимальное время для летнего черенкования", — сказал он.  

Очередную посадку саженцев энтузиасты планируется провести в  субботу 16 сентября.

Темы:
Борьба с самшитовой огневкой (22)

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