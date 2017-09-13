Первая тысяча: в Абхазии начали выращивать саженцы самшита

Общественно-экологическая организация "Апсабара" и Институт экологии АНА осуществляют проект по сохранению Колхидского самшита, пострадавшего от гусениц огневки.

СУХУМ, 13 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первая тысяча саженцев самшита была посажена в селе Мгудзырхуа 11 сентября, сообщил Sputnik менеджер проекта "Сохранение самшита Колхидского" Роман Лейба.

"Теплица для выращивания была построена в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. С помощью волонтеров нам удалось посадить тысячу саженцев самшита", — рассказал он.

Как отметил Лейба, спонсором проекта по сохранению самшита в Абхазии выступает ООН.

"Идея заключается в том, чтобы в теплицах вырастить саженцы самшита из еще сохранившегося маточного материала, то есть материал берется с тех лесов, которые пока еще остались нетронутыми бабочкой-огневкой. Длина черенков составляет примерно 10-15 сантиметов", — поясняет Лейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роман Дбар: самшит еще живой, его можно сохранить

При соблюдении всех необходимых условий, по словам Романа Лейба, пересадку саженцев можно осуществить через год. В рамках проекта "Апсабара" планируется посадить 20 тысяч саженцев самшита.

"Не знаем, насколько мы успеем в этом году высадить все 20 тысяч саженцев, но 10 тысяч мы осилим до конца сентября. Сентябрь – самое оптимальное время для летнего черенкования", — сказал он.

Очередную посадку саженцев энтузиасты планируется провести в субботу 16 сентября.