Везет: особенности работы сухумского такси

Утром, днем, вечером и даже поздней ночью. Сухумские службы такси работают круглосуточно, но стоит погоде испортиться, как с улиц исчезают "шашечки". Корреспондент Sputnik Абхазия выяснила, как устроены столичные службы такси и почему туда не дозвониться в ненастье.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На весь Сухум приходится 68 официально зарегистрированных служб такси. Из которых 39 "малых" и 19 "крупных". Так почему же при таком обилии порой очень сложно воспользоваться услугой таксомотора в столице?

Стоит подуть ветру и пойти ливню, как с улиц исчезают "шашечки". Прояснил ситуацию директор одной из самых крупных транспортных компаний Сухума "Гаруда-Экспресс" Георгий Ачба.

"Было бы некорректно говорить водителю, чтобы он на собственной машине обслуживал клиента в такую погоду. У многих просто машины не приспособлены", — говорит директор Ачба.

Но это не значит, что компания вовсе не работает в ненастье. По его словам, фирму выручает наличие несколько машин с высоким клиренсом.

"Есть у нашей фирмы машин 10-12, которые могут работать всегда. В плохую погоду я сам выезжаю и начинаю возить пассажиров, чтобы обслужить тот минимум, который мы в состоянии. Чтобы люди не теряли надежду", — отмечает Ачба.

Он советует клиентам только запастись терпением.

"Нет такого, чтобы быстро подали машину. Но все же мы подаем машину. Если пассажир готов ждать, то мы обслуживаем всех", — утверждает Ачба.

Ночью и далеко

Если пришлось задержаться в гостях допоздна, а ехать домой надо из столицы в соседний город, или ваш поезд отправляется поздно ночью, то лучше обратиться к крупным службам такси. Проводим "контрольную закупку" и набираем номер диспетчера.

— Девушка, куда вам нужно? – раздается на другом конце провода монотонный голос оператора. — В любое время мы вас довезем, куда скажете. Ради бога!

Любезность оператора обнадеживает. Начинаем обговаривать детали, чтобы нащупать предел такой любезности.

— А до границы на Псоу в четыре утра довезете?— уточняем.

— Конечно.

— Мне нужна машина с кондиционером. И да, багаж у меня большой. Чтобы все сумки поместились, — включаем "доставучего клиента".

— Ночи уже холодные, но раз нужен кондиционер… — глубокое молчание, — как скажете.

Вызвать ночью такси из Сухума в другой город действительно не составляет труда. Многие службы такси готовы обслуживать клиентов 24 часа. Но проблема все же возникает.

Если ты находишься в другом городе Абхазии, где система транспортировки, мягко говоря, не очень, и приходится звонить в столичные службы, чтобы за тобой приехали в другой город, то можно получить отказ.

"Если это наш частый клиент, в котором мы уверены, и который не раз пользовался нашими услугами, то, конечно, мы приедем в другой город и отвезем, куда надо. Но, если это сомнительный клиент, то мы отказываемся", — признается директор сервиса Георгий Ачба.

Проблема, по словам таксистов, не в том, что ездить в другой город трудно, а в том, что люди зачастую отказываются от услуги после того, как такси уже выехало.

"Очень часто случается так, что водитель приехал за клиентом, звонит ему, а клиент даже не отвечает или говорит, что уже не нуждается в такси. Водителю ничего не остается, как развернуться и уехать обратно. Потому очень часто мы отказываем клиентам приехать за ними в другой город", — поясняет Ачба.

Цена поездки

Часто можно услышать, что таксисты берут слишком много денег за услугу. Понятное дело, если пользоваться услугами "случайных" таксистов, то можно разориться. Не так давно в московском аэропорту одного чилийского журналиста довезли от Домодедово до гостиницы за 50 тысяч рублей. Сухум – это, конечно, не Москва, да и таксисты у нас не такие наглые, но и в абхазской столице никто не застрахован от переплаты.

"У нас есть оценка каждого километра. Наше такси работает по таксометрам. И в зависимости от того, куда человек поехал, четко определяется цена. То есть нет такого, что водитель сам может назвать сумму больше, чем это стоит на самом деле. После того как пассажир приехал на место, ему приходит SMS со стоимостью поездки. Это делается, чтобы пассажиру было комфортно", — говорит директор службы такси.

Самые популярные направления, по словам столичных таксистов, маршрут по городу. В среднем услуга обходится в 100 рублей.

© Sputnik. Леон Гуния Тарифы такси

"Кроме маршрута по городу, часто мы выезжаем в другие города. Например, в Новый Афон, Гудауту, Пицунду, Гагру и даже в Адлер и Сочи", — рассказывает завгар столичной службы такси Тенгиз.

А вот тарифы в другие города стремительно растут с каждым километром. Например, если в Новый Афон можно уехать за 600 рублей, то до Гудауты цена удваивается.

В Гагру из Сухума можно добраться за 1800 рублей, а до Псоу уже за 2000 рублей.