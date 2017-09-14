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Сайт государственного инвестиционного агентства

Инвестагентство Абхазии открыло официальный сайт

© Sputnik.
В Абхазии
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Исполняющий обязанности руководителя Инвестиционного агентства Абхазии Симон Агрба рассказал Sputnik о функционале официального сайта Инвестагентства, открывшегося в среду 13 сентября.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия запустило официальный сайт, об этом рассказал Sputnik Абхазия исполняющий обязанности руководителя агентства Симон Агрба.

По мнению Симона Агрба, открытие официального сайта будет способствовать привлечению в Абхазию иностранных инвесторов. На сайте представлена информация об экономике Абхазии.

"На сайте есть функция обратной связи, специалисты Инвестиционного агентства готовы отвечать на вопросы, которые будут возникать", — пояснил Симон Агрба.

Здесь же представлены инвестиционные проекты, которые реализуются в республике, а также посетители сайта могут ознакомиться с программой поддержки среднего и крупного предпринимательства в Абхазии.

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Симон Агрба отметил, что открытие официального сайта Инвестагентства будет полезно также и для внутреннего инвестора.

На сегодня сайт доступен на русском и английском языках, в дальнейшем планируется добавить турецкий язык, сообщил Агрба.

На официальном сайте есть информация об услугах агентства по формированию перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Абхазии, оказанию физическим и юридическим лицам консультационной помощи.




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