14 сентября 1992 года: русский поэт Бардодым - человек-легенда

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"Александр Бардодым – один из немногих русских интеллигентов последнего десятилетия ХХ века, снискавший любовь истинных сынов, свободолюбивых горцев седого Кавказа, — делится своими воспоминаниями о русском поэте Герой Абхазии Руслан Харабуа в журнале "Черкесский мир". – Русский поэт, кавалер ордена Леона, Александр Бардодым любил Абхазию искренне, беззаветно, он заинтересованно изучал историю, литературу, он почитал Апсуара – традиционную культуру абхазов, он говорил по-абхазски".

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