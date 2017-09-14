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Минэкономики: энергокомиссии будут созданы в районах Абхазии

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В Абхазии
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Предварительные итоги работы Министерства экономики Абхазии с начала 2017 года подвел глава этого ведомства Адгура Ардзинба на пресс-конференции АГТРК в четверг 14 сентября.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Местные энергетические комиссии будут созданы в районах Абхазии в сентябре 2017 года, сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в четверг 14 сентября.

"У нас остро стоит вопрос нерационального использования электроэнергии и больших задолженностей со стороны населения и юридических лиц. Впервые мы попытались систематизировать работу местных органов власти в этом ключе. Мы решили создать на местах энергокомиссии, которые будут осуществлять содействия работе Республиканской энергетической комиссии", — рассказал Адгур Ардзинба.

Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он отметил, что во все районные органы власти были направлены письма, предписывающие создать местные энергетические комиссии. Как только все комиссии будут сформированы, планируется провести общее собрание, где определятся дальнейшие действия. 

По словам министра, на сегодняшний день ни главы районов, ни другие органы напрямую не отвечают за состояние энергетики в районах. Ответственность за все это возложена на РУП "Черноморэнерго". 

"Конечно, главы администраций понимают значимость энергетики, и они содействуют, но чтобы это носило не хаотичный, а унифицированный порядок, мы приняли это постановление", — отметил министр экономики. 

По словам Ардзинба, районные власти должны сформировать энергетические комиссии на местах до 15 сентября. 


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