Владимир Зантария представил книгу стихов, удостоенную премии Гулиа

Помимо сборника стихотворений "Навсегда", Владимир Зантария презентовал книги, вышедшие за последние несколько лет.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поэт, доктор филологических наук Владимир Зантария в Абхазском институте гуманитарных исследований презентовал сборник стихотворений "Навсегда", за который автор удостоился премии имени Дмитрия Гулиа.

"Я решил представить читателям, друзьям книги, которые вышли за последние два-три года. Среди них сборник стихов "Навсегда", этот сборник был удостоен премии имени Дмитрия Гулиа. У меня было внутреннее, осознанное желание передать свои мысли и чувства в плане философского обобщения", — подчеркнул Зантария.

Поэт отметил, что его вдохновляют положительные отзывы литературных критиков, поэтов, сделанные об этой книге.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Зантария: прогресс в изучении абхазского языка есть

Владимир Зантария также представил читателям книгу о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба. Документально-публицистический очерк "Слово о Первом Президенте" отражает основные этапы государственной, общественно-политической и научной деятельности основателя современного независимого государства Владислава Ардзинба, размышления и воспоминания известных личностей о нем и другие документы.

"Это сборник документов о первом президенте Абхазии — интервью, беседы с людьми, которые знали его, соприкасались с ним по работе, фактически это политико-биографический очерк о Владиславе Ардзинба", — рассказал Зантария.

Автор отметил, что начинается книга с его большого предисловия на двадцать страниц.

"Я издал книгу "Дисциплина духа", это сборник очерков, статей, исследований. Там охвачены самые разные темы — это проблемы ментальности, этнокультурной идентичности нашего народа, затрагиваются русско-абхазские литературные взаимосвязи", — сказал автор.

Кроме того, Владимир Зантария презентовал литературоведческую книгу "Ключевые мысли".

"Эта книга вышла год назад. Я очень рад, что пришли друзья, ученые. Я решил провести презентацию здесь, в АбИГИ, потому что я здесь защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию", — отметил он.

Владимир Зантария подчеркнул, что коллектив АбИГИ очень близок ему по духу, так как он стоял у истоков национально-освободительного движения Абхазии.

Говоря о сборнике стихотворений "Навсегда", директор АбИГИ Арда Ашуба отметил, что в него вошли произведения автора последних нескольких лет. Он подчеркнул, что в своих стихах автор раскрывает множество тем, которые близки читателю. По его словам, поэт обладает своим литературным почерком, лирический герой автора ставит перед собой исконные вопросы, ответы на которые ищут все поколения людей.

На презентацию книг Владимира Зантария в Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа пришли его друзья, писатели, поэты, ученые, представители общественности.