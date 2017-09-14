Ясная и теплая погода сохранится в пятницу в Абхазии

В пятницу Черноморское побережье Абхазии по-прежнему будет находиться во власти Азорского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 14 сент — Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия, Черноморское побережье Абхазии по-прежнему будет находиться во власти Азорского антициклона. В пятницу, 15 сентября, в Абхазии сохранится по-летнему теплая, преимущественно ясная погода.

Температура морской воды по-прежнему +26˚С, со слабым волнением в один балл.

Ветер слабый, силой в 3-5 метров в секунду.

Атмосферное давление будет находиться в норме, 760 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха ночью от +21˚С до +23˚С, днем столбик термометра поднимется от +27˚С до +29˚С.

Влажность воздуха относительная – 50-70%.



