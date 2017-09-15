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Молодежный театр Абхазии открыл театральный сезон

Молодежный театр открыл новый сезон постановкой "Абхазы мы, абхазы"

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов
В Абхазии
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Директор Абхазского государственного молодежного театра Аслан Еник рассказал Sputnik о начале нового театрального сезона и о том, какие спектакли будут представлены зрителям.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Театральная труппа Абхазского государственного молодежного театра 14 сентября открыла новый сезон спектаклем "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга и прозаика Шоты Чкадуа "Кукла".

"При закрытии и открытии театрального сезона мы ставим спектакль, который стал для нас символом, это "Абхазы мы, абхазы". Он стал символом потому, что первой постановкой Молодежного театра стал именно этот спектакль. К спектаклю есть десятиминутный пролог, в нем коротко рассказывается история открытия нашего театра", — рассказал директор Абхазского государственного молодежного театра Аслан Еник.

В новом театральном сезоне зрители в исполнении Молодежного театра смогут увидеть пьесу по драме Анзора Мукба "Келешбей", отметил он.

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"Как всем известно, Келешбей — это один из абхазских царей. Автор написал эту драму еще до Отечественной войны 1992-1993 годов. Этот спектакль еще никто не ставил, подготовка к нему идет давно, около года, ставит спектакль Народный артист Абхазии Шалва Гицба", — поделился планами Еник.

Шалва Гицба уже не раз встречался с автором драмы для обсуждения всех тонкостей, касающихся постановки спектакля, рассказал директор театра.

"Сейчас мы распределяем роли, уже готовимся к предстоящей постановке, и до нового года мы планируем показать зрителям совершенно новый спектакль", — говорит он.

Впервые спектакль "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга и прозаика Шоты Чкадуа "Кукла" был поставлен режиссером Дмитрием Кортава, главную роль в спектакле сыграл Амиран Тания.

Государственный молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников факультета актерского мастерства филологического факультета Абхазского государственного университета.




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