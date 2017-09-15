15 сентября 1992 года: ракетно-бомбовый удар по Ткуарчалу

Оперативная сводка штаба Госкомитета по обороне Республики Абхазия: направление Очамчыра-Ткуарчал, сегодня в 8:15 против мирных жителей осажденного Ткуарчала противник применил вертолетную авиацию.

"Нарушив в очередной раз Московское соглашение о прекращении огня, два боевых самолета Госсовета Грузии произвели ракетно-бомбовый удар по городу абхазских шахтеров Ткуарчал, находящемуся в блокаде с 14 августа 1992 года. Объектом бомбардировки стала вышка, которая транслирует передачи компании "Останкино". Но как считает начальник связи Даур Гогуа, главной причиной стало то, что местная телестудия регулярно выходит в эфир, и как раз сегодня планировалось повторно показать видеоматериалы, рассказывающие о московской встрече 3 сентября. В течение 15 минут было выпущено более 10 снарядов. Телевышка серьезных повреждений не получила. Жертв нет", — говорится в сообщении.

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