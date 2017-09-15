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Война народа Абхазии 1992-1993 годов

15 сентября 1992 года: ракетно-бомбовый удар по Ткуарчалу

группа в фб ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (33)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка штаба Госкомитета по обороне Республики Абхазия: направление Очамчыра-Ткуарчал, сегодня в 8:15 против мирных жителей осажденного Ткуарчала противник применил вертолетную авиацию. 

"Нарушив в очередной раз Московское соглашение о прекращении огня, два боевых самолета Госсовета Грузии произвели ракетно-бомбовый удар по городу абхазских шахтеров Ткуарчал, находящемуся в блокаде с 14 августа 1992 года. Объектом бомбардировки стала вышка, которая транслирует передачи компании "Останкино". Но как считает начальник связи Даур Гогуа, главной причиной стало то, что местная телестудия регулярно выходит в эфир, и как раз сегодня планировалось повторно показать видеоматериалы, рассказывающие о московской встрече 3 сентября. В течение 15 минут было выпущено более 10 снарядов. Телевышка серьезных повреждений не получила. Жертв нет", — говорится в сообщении. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (33)



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