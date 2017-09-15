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Премьер-министр Беслан Барциц

Барциц: местные власти должны знать, какие памятники строятся

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в пятницу 15 сентября.

СУХУМ, 15 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Местные органы власти должны знать, какие объекты и памятники строятся на их территориях, сказал премьер-министр Абхазии Беслан Барциц на заседании Кабинета Министров Абхазии в пятницу 15 сентября.

"Зачастую бывает так, что начинаются работы, о которых ни мы, ни вы не поставлены в известность. Затем мы встаем перед фактом, что проведены какие-то работы. Все это должно согласовываться с местными органами, чтобы потом ваше письмо было инициативой для монументальной комиссии", — подчеркнул Барциц.

Рассмотрев предложения от органов местных администраций, монументальная комиссия должна принимать решения, отметил он.

Эскиз нового памятника на Красном мосту
© Sputnik. Роберт Джопуа
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Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц просил глав местных администраций обратить особое внимание на предложения Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия.

Суть предложения Минкульта состоит в том, что строительства объектов должны быть подкреплены согласием глав администраций городов, районов.

"Вы должны знать, какие памятники собираются возводить на территории, которой вы руководите, чтобы потом не было сюрприза, что хотят возвести тот или иной памятник, эти процессы надо упорядочить", — сказал премьер-министр.

Комиссия по монументальному искусству работает уже два года, ее основные положения соответствуют закону о культуре и культурном наследии, сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Самая главная цель этой комиссии — регулировать, приостановить стихийную горизонталь памятников, монументальных сооружений, которые у нас стали появляться в последнее время. Это наша такая обратная связь, потому что стали поступать частные инициативы, которые зачастую не согласованы с местными органами власти", — подчеркнула она.

За внесение изменений в постановление Кабинета Министров Абхазии "О создании Государственной комиссии при Кабинете Министров Республики Абхазия по монументальному искусству" проголосовали все присутствовавшие члены Кабмина.




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