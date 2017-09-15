Экспортеры абхазской продукции получат субсидии

СУХУМ, 15 – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках целевой программы поддержки экспорта на 2017-2019 годы определен порядок предоставления поддержки по трем основным направлениям, сказал заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба во время заседания Кабинета Министров Абхазии в пятницу 15 сентября.

"В марте 2017 года была принята среднесрочная целевая программа правительства по поддержке экспорта, она трехлетняя. Предусматривает оказание организационно-правовой, информационно-конституционной и финансовой поддержки экспортеров", — cказал заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба.

Нормативно-правовой акт "О порядке предоставления субсидий организациям-экспортерам в рамках поддержки экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы" призван определить порядок предоставления поддержки по трем основным направлениям: предоставление субсидий организациям-экспортерам в целях возмещения части затрат, субсидии для участников выставочных мероприятий на территории иностранных государств. Третья категория – субсидирование части затрат, связанных с сертификацией экспортной продукции на соответствие международным требованиям и стандартам.

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"Основная суть проекта заключается в том, что выделяются три субъекта предпринимательской деятельности, которые могут претендовать на предоставление финансовой поддержки правительства. Это в первую очередь организации экспортеры, которые производят собственную продукцию и экспортируют ее на внешние рынки, а также организации, которые производят собственную продукцию и намереваются экспортировать ее. И организации, которые сами непосредственно не производят продукцию, но занимаются экспортом продукции, произведенной в Абхазии", — отметил Тарба.

Для организаций, производящих собственную продукцию, предлагается 8% кредитной ставки, но не более пяти миллионов рублей для юридических лиц и не более двух миллионов рублей для индивидуальных предпринимателей.

"Для тех организаций, которые занимаются поставкой продукции не собственного производства, это также две ставки рефинансирования Нацбанка, но не более двух миллионов рублей для юридических лиц и одного миллиона рублей для индивидуальных предпринимателей", — сказал он.

В части возмещения затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях, предлагается компенсировать до 70% затрат, связанных с арендой площадей, оформлением мест, уплатой регистрационных и прочих сборов, не более двухсот тысяч рублей для юридических лиц и не более ста тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей.

"По третьему виду субсидии на возмещение части затрат, связанных с сертификацией продукции, предлагается компенсировать до 50% затрат, но не более ста тысяч рублей для юридических лиц и не более 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей", — отметил заместитель министра.

Все необходимые процедуры, связанные с межведомственным взаимодействием между заинтересованными органами власти Министерство экономики предлагает взять на себя.

"Организация не должна иметь никаких задолженностей перед бюджетными и внебюджетными государственными фондами, а также при принятии решения будет оцениваться потенциал организации, ее текущие экономические показатели, объем внешней торговли. Если это потенциальный экспортер, оценивается объем промышленной продукции, которая сегодня производится, как она продается на внутреннем рынке и какие у нее перспективы выхода на внешние рынки", — подчеркнул Тарба.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц подчеркнул, что порядок, утвержденный Кабинетом Министров, будет существенной поддержкой для абхазских экспортеров.