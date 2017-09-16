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ПК о международном арт-пленэре Краски осени Абхазии 2017

Осенняя "пропаганда" международного пленэра

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Абхазский государственный университет, Объединение независимых художников республики Абхазия "АПСНЫ-АРТ", Национальная картинная галерея Абхазии объявили о начале работы V Международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии-2017". Организаторы пленэра рассказали, как будет проведена творческая встреча художников.

Sputnik, Анжелика Бения.

Руководитель отделения искусств Абхазского государственного университета Нугзар Логуа отметил, что V арт-пленэр будет особенным.

"В этом году отмечаем юбилей – арт-пленэру пять лет. У пленэра международный статус. В этом проекте участвуют не только  абхазские художники, но и известные художники из России и Республики Южная Осетия, в этом году мы ждем художника из Швейцарии", – сказал Логуа.

Арт-пленэр продолжается 10 дней. Художники работают на природе, знакомятся с историческими и культурными местами Абхазии: окрестностями города Сухум, Нового Афона, Рицы, Пицунды, и, конечно же, живописными местами восточной Абхазии.

Дождь маслом и дождь в масло: осенний пленэр прошел в Абхазии
© Sputnik. Анжелика Бения
Дождь маслом и дождь в масло: осенний пленэр прошел в Абхазии

"С одной стороны, это определенная пропаганда, с другой – интересная творческая встреча. Ежегодно к нам приезжают такие известные художники, как советский и российский живописец Шалва Бедоев, художник из Чувашии Анатолий Данилов и многие другие мастера. В наших пленэрах участвуют и молодые художники. В течение пятилетней работы накопилось серьезное количество картин. По правилам пленэра, каждый участник оставляет у нас по две работы. Около 20 работ передано в Национальную картинную галерею Абхазии, остальные работы хранятся в фонде нашего университета", – отметил Логуа.

Неотъемлемая часть творческого проекта – научно-практическая конференция, с которой и начинается пленэр.

"В научно-практических конференциях участвуют и абхазские ученые из Академии наук Абхазии, Института гуманитарных исследований, Абхазского государственного университета. Это сделано для того, чтобы участники получали информацию не только в творческом направлении. Приятно, что такие проекты поддерживаются государством", – сказал Нугзар Логуа.

И Абхазия получает заявки на участие в международных арт-пленэрах. На днях творческая встреча художников прошла в Барнауле. В ней участвовали преподаватели АГУ Мактина Гогия и Аида Аджба.

"Один из участников нашего абхазского пленэра, художник из Барнаула Василий Кукса высказал идею проведения такого же пленэра на Алтае. В течение года эта идея была поддержана другими участниками проекта, и все случилось. Мы даже приглашение в город Новосибирск с выставкой получили после завершения пленэра. Приятно, что из нашего проекта рождаются такие же в других городах, что нас приглашают, и мы встречаем участников, которые ежегодно приезжают к нам", – отметила координатор проекта "Краски осени Абхазии 2017" Мактина Гогия.

Молодые художники делают наброски с натуры
© Sputnik. Анжелика Бения
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Участником Арт-пленэра может стать любой художник. Для этого ему необходимо подать заявку и прислать работы. Далее его портфолио будет рассматриваться специальной комиссией.

"В прошлом году было около 60 участников. В этом году участников будет больше, так как у нас юбилейная дата, а также в этом году празднуется 85-летие нашего университета. К этим датам прибавляется еще одна –  20-летие кафедры изобразительного искусства. Мы постараемся подать этот пленэр в праздничном ключе", – сказала Мактина Гогия.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и дизайна АГУ Габелия Лаша отметил, что обмен опытом – это основная цель проекта.

"В рамках академической школы наши студенты работают с большими мастерами. Вместе работают, вместе выставляются. Для студентов это большой опыт. Работы некоторых попадают в нашу картинную галерею", – добавил он.

Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии-2017" будет проходить в Абхазии с 9 по 17 октября.




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