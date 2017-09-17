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В.Г. Ардзинба

17 сентября 1992 года: встреча Ардзинба с делегацией Доброй воли ООН

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (35)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"Сегодня в Гудауту из Тбилиси прибыла делегация миссии Доброй воли ООН, по ее инициативе состоялась встреча председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба с директором политического отдела ООН Густавом Хейсом и сотрудником отдела Хорстом Херманом", — сообщила 17 сентября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Абхазии. 

В переговорах, которые длились шесть часов, приняли также участие заместитель председателя Совета Министров Абхазии Зураб Лабахуа, депутаты Верховного Совета Олег Дамения, Натела Акаба, Станислав Лакоба. Вместе с представителями ООН приехали академик Гамкрелидзе и группа грузинских журналистов, которые по просьбе членов Миссии ООН не участвовали в переговорах.

На встрече стороны обсуждали вопросы урегулирования обстановки в Абхазии, соблюдение прав  человека, проблемы территориальной целостности Грузии и охраны железной дороги в Абхазии. 

Абхазское руководство подчеркнуло, что ее позиции остаются неизменными: необходим полный вывод войск Грузии с территории Абхазии и подписание федеративного договора между Грузией и Абхазией. Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба выразил надежду, что позиция Верховного Совета Абхазии будет доведена до сведения ООН, и это поможет восстановлению мира на территории республики. 

По окончании встречи Густав Хейсом поблагодарил абхазских депутатов за содержательную беседу. 

После переговоров с абхазской стороной, Густав Хейсом провел встречу за закрытыми дверями с представителями международного Красного Креста, находящимися на тот момент в Гудауте.

Темы:
"413 дней" (35)

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