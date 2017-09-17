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выборы в Абхазии

Повторные выборы в городское собрание проходят в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в местное самоуправление (30)
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Повторные выборы в Сухумское городское собрание проходят 17 сентября.

СУХУМ, 17 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Повторные выборы в Сухумское городское собрание по округам №2 и №10 проходят без эксцессов, в рамках закона, сообщил председатель избирательной комиссии по выборам депутатов в Сухумское городское собрание Аслан Дочия.

"Во втором избирательном округе, можно считать, что выборы уже состоялись, явка составляет чуть больше 25%. В десятом округе к 13:00 проголосовало до 200 человек", — отметил Дочия.

По его словам, в десятом округе пока еще нет достаточной явки для того, чтобы считать, что выборы состоявшимися. 

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты будут известны утром 18 сентября.

Повторные выборы проходят в связи со смертью депутата от округа №10 Баграта Зантария, а также с избранием Лаши Ашуба (округ №2) депутатом Народного Собрания Абхазии.

Темы:
Выборы в местное самоуправление (30)



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