Абхазские курсанты Академии МЧС России приведены к присяге

Шестеро курсантов первого курса факультетов пожарной и техносферной безопасности Академии государственной противопожарной службы МЧС России присягнули на верность Республике Абхазия и ее народу.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Торжественное мероприятие состоялось в минувшую субботу, 16 сентября 2017 года. С этим важным событием всех первокурсников Академии лично поздравил первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По словам главы МЧС Абхазии Льва Квициния, данный вуз готовит высокопрофессиональных специалистов.

"В течение всего периода обучения курсанты получают как теоретические, так и практические знания. Профессорско-преподавательский состав вуза обеспечивает будущих спасателей достаточным багажом знаний, который пригодится им в работе. Нашему министерству необходимы молодые профессионалы, которые в будущем продолжат работу по обеспечению безопасности граждан нашей страны", — сказал Квициния.

В течение месяца новобранцы проходили курс первоначальной профессиональной подготовки. В это время они адаптировались к условиям службы курсанта, изучали азы пожарного дела и строевой подготовки.

© Фото: МЧС Абхазии МЧС Луганской республики откроет учебный центр в Абхазии

Основным направлением деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС России являются подготовка специалистов в области пожарной безопасности, техносферной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и информационных технологий. За время своего существования вуз подготовил немало высококвалифицированных специалистов, в том числе и для Республики Абазия. Академию окончили министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния и первый замминистра ЧС Тигран Делибалтян.

МЧС Республики Абхазия отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации, подписанного в феврале 2010 года в Москве. На данный момент в Академии государственной противопожарной службы МЧС России обучается 31 гражданин республики.



