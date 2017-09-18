16:17 18 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 29°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазские курсанты Академии МЧС России приняли присягу на верность Абхазии

Абхазские курсанты Академии МЧС России приведены к присяге

© Фото: МЧС Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (54)
101 0 0

Шестеро курсантов первого курса факультетов пожарной и техносферной безопасности Академии государственной противопожарной службы МЧС России присягнули на верность Республике Абхазия и ее народу.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Торжественное мероприятие состоялось в минувшую субботу, 16 сентября 2017 года. С этим важным событием всех первокурсников Академии лично поздравил первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 

По словам главы МЧС Абхазии Льва Квициния, данный вуз готовит высокопрофессиональных специалистов.

"В течение всего периода обучения курсанты получают как теоретические, так и практические знания. Профессорско-преподавательский состав вуза обеспечивает будущих спасателей достаточным багажом знаний, который пригодится им в работе. Нашему министерству необходимы молодые профессионалы, которые в будущем продолжат работу по обеспечению безопасности граждан нашей страны", —  сказал Квициния. 

В течение месяца новобранцы проходили курс первоначальной профессиональной подготовки. В это время они адаптировались к условиям службы курсанта, изучали азы пожарного дела и строевой подготовки. 

Глава МЧС Абхазии принял участие в праздновании Дня города Луганск
© Фото: МЧС Абхазии
МЧС Луганской республики откроет учебный центр в Абхазии

Основным направлением деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС России являются подготовка специалистов в области пожарной безопасности, техносферной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и информационных технологий. За время своего существования вуз подготовил немало высококвалифицированных специалистов, в том числе и для Республики Абазия. Академию окончили министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния и первый замминистра ЧС Тигран Делибалтян.

МЧС Республики Абхазия отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации, подписанного в феврале 2010 года в Москве. На данный момент в Академии государственной противопожарной службы МЧС России обучается 31 гражданин республики.


Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (54)

По теме

МЧС Луганской республики откроет учебный центр в Абхазии
"Охота" на курцхаара: как МЧС Абхазии собаку спасало
МЧС: более 1 тыс человек эвакуировали с отрезанной селем территории в КБР



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мадина Таймазова
    Лучшие в Европе

    Осетинские дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова завоевали золотые медали на первенстве Европы среди спортсменов в возрастной группе до 21 года.

  • В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения
    Боги войны

    На учениях в Азербайджане применят новые системы вооружения – широкомасштабные маневры различных видов и родов войск продолжатся до 22 сентября.

  • Вид на Московский Кремль и Большой Москворецкий мост
    В память о мастере

    В Москве может появиться памятник архитектору Каро Алабяну: с инициативой установить монумент выступило посольство Армении в России.

  • Ребенок читает книгу
    С точки зрения биологии

    Вызвавший негативные отклики новый учебник русского языка для седьмых классов вновь подвергся критике, в этот раз со стороны биолога.

  • Работник кафе в Москве. Архивное фото
    Свои люди

    В кыргызской диаспоре в Москве наметилась тенденция создавать рабочие места для соотечественников: в чем преимущество босса-земляка – в материале Sputnik.

  • Норвежская яхта сломалась в Гомельской области по пути в Турцию
    Белорусская Одиссея

    Яхтсмены из Норвегии никак не могут покинуть Беларусь и добраться до Турции - путешественникам вновь потребовалась помощь белорусских спасателей.

  • Посол Латвии в Великобритании Байба Браже
    Современное рабство

    Посол Латвии в Великобритании рассказала об опасности для приезжающих на Туманный Альбион на заработки попасть в рабство, иногда – к своим соотечественникам.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Проинформировать лично

    Президент Литвы Даля Грибаускайте отбыла на Генассамблею ООН, где "напрямую проинформирует" о положении с безопасностью вблизи границ страны.

  • Ураган, архивное фото
    Разгул стихии

    В Румынии из-за урагана и грозы погибли восемь человек, десятки пострадали, Молдова готовится к возможному удару стихии.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Почетный гость

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон стал почетным гостем на открытии V Азиатских игр в Ашхабаде, соревнования продлятся 10 дней.

  • Монеты России
    Преступный бизнес

    Двое узбекистанцев пытались незаконно продать старинные золотые монеты, изготовленные между 1898 и 1903 годами, возбуждено уголовное дело.

  • Иллюстративное фото
    Право на обыск

    Школьные учителя в Эстонии могут получить право обыскивать учеников – в парламент направлен законопроект об обеспечении безопасности в учебных заведениях.

  • Мадина Таймазова
    Лучшие в Европе

    Осетинские дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова завоевали золотые медали на первенстве Европы среди спортсменов в возрастной группе до 21 года.

  • В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения
    Боги войны

    На учениях в Азербайджане применят новые системы вооружения – широкомасштабные маневры различных видов и родов войск продолжатся до 22 сентября.

  • Вид на Московский Кремль и Большой Москворецкий мост
    В память о мастере

    В Москве может появиться памятник архитектору Каро Алабяну: с инициативой установить монумент выступило посольство Армении в России.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Отель Null Stern в Швейцарии
13 необычных отелей мира: во льду, в песках и даже в тюрьме
Обновление гранита: в Парке Славы ведутся работы по благоустройству
"Обновление" гранита: в Парке Славы ведутся работы по благоустройству
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia