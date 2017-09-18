Ремонт канализации, остановивший троллейбусы в Сухуме, завершается

В связи с ремонтными работами ливневых канализаций по улице Имама Шамиля, проводимыми в рамках Инвестиционной программы, движение троллейбусов №1 (Новый район – Рынок), №2 (Маяк – Тхубун) и №3 (Старый поселок – Рынок) было приостановлено 6 сентября 2017 года.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Ремонтные работы по улице Имама Шамиля, где было приостановлено движение троллейбусов, на стадии завершения, сообщил корреспонденту Sputnik представитель подрядчика Саид Сангулия в понедельник 18 cентября.

"Я думаю, что уже завтра сможем отбить этот промежуток дороги. Сегодня планирую предупредить об этом руководство троллейбусного парка, и к ночи вторника, если все пройдет по плану, уже можно будет возобновить движение троллейбусов. Но все зависит от того, насколько они готовы это сделать, так как сотрудники парка сейчас в отпуске", — проинформировал Сангулия.

Сангулия добавил, что работы по ремонту ливневых канализаций по улице Имама Шамиля планировалось завершить намного раньше, но возникли проблемы с водопроводными трубами, о существовании которых на этом участке дороги не было известно.

© Sputnik. Илона Хварцкия Парк "отдыха": сухумские троллейбусы и их водители 7

"Мы практически прошли этот трудный участок дороги, но возникли проблемы. Наткнулись на водопроводную трубу, о которой никто не знал. Несмотря на то, что мы постоянно находимся в тесном контакте с администрацией города, со всеми коммунальными службами, об этой трубе ничего не было известно", — рассказал Сангулия.

По словам представителя подрядчика, прогнивший водопровод давно не обслуживает город, вода из него просто выливалась в канализацию.

Эта водопроводная труба к вечеру понедельника 18 сентября будет закрыта, сказал Сангулия.

Движение троллейбусов №1 (Новый район – Рынок), №2 (Маяк – Тхубун) и №3 (Старый поселок – Рынок) было приостановлено 6 сентября 2017 года в связи с ремонтными работами ливневых канализаций по улице Имама Шамиля, проводимыми в рамках Инвестиционной программы.



