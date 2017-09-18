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Кясоу Хагба

"Махаз": как артисты из Абхазии прорвали блокаду и взяли гран-при в Бресте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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18 сентября 2003 года, во времена послевоенной блокады Абхазии, актеры Абхазского театра драмы завоевали гран-при за лучший спектакль "Махаз" на международном фестивале в Белоруссии.

Sputnik, Анжелика Бения.

Спектакли Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба на многих международных театральных фестивалях неизменно становились обладателями гран-при.

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Фестивальные маршруты театра начались в послевоенное блокадное время (после Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 годов — ред.). Гастрольная география абхазского театра обширна: Швейцария, Голландия, Германия, Болгария, Румыния, Россия и многие другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Когда театр адаптировался к военному времени, начали восстанавливать спектакли. Первым спектаклем был "Махаз" по повести Фазиля Искандера. Может быть, потому что он наиболее прост в оформлении: декорации составляют только белые простыни, но, может, и потому, что актеры абхазского театра считают этот спектакль важным, так как именно он, по их мнению, наиболее глубоко проникает в абхазскую душу.

В 2003 году абхазские актеры показали "Махаз" на Международном театральном фестивале "Белая Вежа", проходившем в городе Брест (Белоруссия – ред.). "Махаз" завоевал гран-при и стал лучшим спектаклем фестиваля. Актер драматического театра, исполнитель главной роли в спектакле Кесоу Хагба, вспоминая те времена, признается, что труппа и мечтать тогда не могла что-либо завоевать на фестивале.

"Мы ехали на этот фестиваль, даже не думая занять там какое-то место. Были проблемы с пересечением границ, с нашими паспортами. С боем мы приехали в Брест, отыграли, зал был полон. Из Абхазии мы привезли туда копченое мясо и вино, больше у нас ничего не было. Потом был конфликт между членами жюри, но гран-при все равно достался нам, а он открыл нам двери на лучшие фестивали Европы", – сказал Хагба.

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Еще одна знаменитая постановка трупы "Гуарапский писарь" по произведениям Михаила Бгажба побывала в Бресте и стала там "Лучшим спектаклем фестиваля", а актер Алхас Шамба был признан лучшим. Везде хотели видеть "Гуарапский писарь" и "Махаз".

"Когда мы играли "Махаз" в Москве, был и Фазиль Искандер, ему самому тогда очень понравилась постановка. Везде "Махаз" принимали на удивление великолепно, особенно после войны. Мы играли на абхазском языке, никогда абхазский театр не играл не на родном языке", – добавил Кесоу Хагба.

Режиссер спектакля – Валерий Кове. Текст в спектакле в свое время навлек на Искандера обвинения в антигуманизме, отметил Хагба. Спектакль, как и произведение, бессмертен и будет актуален всегда, считает актер.




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