Преимущественно ясную погоду обещают синоптики Абхазии во вторник

18 сентября 2003 года, во времена послевоенной блокады Абхазии, актеры Абхазского театра драмы завоевали гран-при за лучший спектакль "Махаз" на международном фестивале в Белоруссии.

Многоэтажки Сухума получат новые лифты. Как жители реагируют на это событие и как проходят работы выяснял корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в программе "Евроньюс" сделал заявление о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость, и не исключил возможности членства Каталонии в Евросоюзе.