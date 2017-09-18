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Преимущественно ясную погоду обещают синоптики Абхазии во вторник

© Sputnik. Владимир Сергеев
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (475)
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Во вторник территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Преимущественно ясную погоду со слабым ветром обещает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы во вторник 19 сентября. 

Температура воздуха ночью от +20˚С  до +22˚С, днем от +29˚С до +31˚С. 

Температура морской воды +25˚С, волнение слабое, один балл.

Ветер слабый, с порывами до трех-пяти метров в секунду.

Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха 60-80%.  

В столице преимущественно ясная теплая погода. Температура воздуха ночью +21˚С,  днем +30˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (475)



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