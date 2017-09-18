Преимущественно ясную погоду обещают синоптики Абхазии во вторник

Преимущественно ясную погоду со слабым ветром обещает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы во вторник 19 сентября.
Температура воздуха ночью от +20˚С до +22˚С, днем от +29˚С до +31˚С.
Температура морской воды +25˚С, волнение слабое, один балл.
Ветер слабый, с порывами до трех-пяти метров в секунду.
Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
В столице преимущественно ясная теплая погода. Температура воздуха ночью +21˚С, днем +30˚С.