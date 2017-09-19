Sputnik поддержит юбилейные мероприятия НИИЭПиТа

СУХУМ, 19 сен, Пресс-служба Sputnik, — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступит в роли информационного партнера юбилейной научно-практической конференции Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии "90 лет НИИЭПиТ АНА". В рамках партнерства агентство представит эксклюзивные интервью с именитыми учеными и академиками, осветит деятельность мероприятий, которые пройдут в рамках юбилея.

На конференцию, посвященную 90-летию НИИЭПиТа, ожидается приезд ученых из научных институтов России, Армении, Украины, Белоруссии.

"Мы рады, что нам представилась возможность стать информационным партнером этого важного события для научной среды не только Абхазии, но и всего мира. Ведь важность исследований в области изучения приматологии и по борьбе с онкологическими заболеваниями, которые проводятся в НИИЭПиТе, невозможно переоценить. В свое время институт являлся одним из самых важных научных центров всего Советского Союза, и мы рады сегодня оказать ему всяческую поддержку", — сказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.