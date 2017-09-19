11:53 19 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
НИИЭПиТ

Sputnik поддержит юбилейные мероприятия НИИЭПиТа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2230

На конференцию, посвященную 90-летию НИИЭПиТа, ожидается приезд ученых из научных институтов России, Армении, Украины, Белоруссии.

СУХУМ, 19 сен, Пресс-служба Sputnik, — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступит в роли информационного партнера юбилейной научно-практической конференции Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии "90 лет НИИЭПиТ АНА". В рамках партнерства агентство представит эксклюзивные интервью с именитыми учеными и академиками, осветит деятельность мероприятий, которые пройдут в рамках юбилея.

На конференцию, посвященную 90-летию НИИЭПиТа, ожидается приезд ученых из научных институтов России, Армении, Украины, Белоруссии. 

"Мы рады, что нам представилась возможность стать информационным партнером этого важного события для научной среды не только Абхазии, но и всего мира. Ведь важность исследований в области изучения приматологии и по борьбе с онкологическими заболеваниями, которые проводятся в НИИЭПиТе, невозможно переоценить. В свое время институт являлся одним из самых важных научных центров всего Советского Союза, и мы рады сегодня оказать ему всяческую поддержку", — сказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба. 

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.   




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Репетиция парада
    Парадным шагом

    Югоосетинские и российские военные промаршировали в центре Цхинвала в рамках генеральной репетиции парада в честь 27-ой годовщины Республики Южная Осетия.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Черный список

    Госкомитет Азербайджана подготовил список запрещенной литературы, в который могут включить нелицензированные книги религиозного характера.

  • Серж Саргсян на форуме Армения-Диаспора
    Тревожные тенденции

    Проблема демографии является одной из основных проблем Армении, тенденции очень тревожные, считает президент республики Серж Саргсян.

  • Подвижной состав на путях
    Нетранзитная Латвия

    Основные причины падения объемов транзита через Латвию лежат в экономической плоскости и связаны со слишком высокими тарифами на перевозку.

  • Даля Грибаускайте и Антониу Гутерреш, фото с места событий
    Пожаловалась в ООН

    Президент Литвы считает, что учения "Запад-2017" носят агрессивный характер, несмотря на признание прозрачности учений Пентагоном.

  • Самолет
    Вылет отложен

    Сразу несколько рейсов авиакомпании "Air Moldova" были задержаны в понедельник, причину пассажирам не объяснили.

  • Доллары США, архивное фото
    Успешный дебют

    Таджикистан успешно дебютировал на мировом рынке государственных ценных бумаг: деньги необходимы Душанбе на достройку Рогунской ГЭС.

  • Молоток судьи в районном суде
    Убийство без умысла

    В Санкт-Петербурге суд приговорил к пяти годам колонии кыгргызстанца, толкнувшего под поезд гражданина Узбекистана: осужденный отрицает наличие умысла.

  • Железнодорожный паром Petersburg отправляется в первый регулярный рейс из Балтийска в Усть-Лугу
    В обход Эстонии

    К 2020 году Россия планирует запустить три железнодорожных парома, которые свяжут Калининградскую и Ленинградскую области в обход стран Балтии.

  • Репетиция парада
    Парадным шагом

    Югоосетинские и российские военные промаршировали в центре Цхинвала в рамках генеральной репетиции парада в честь 27-ой годовщины Республики Южная Осетия.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Черный список

    Госкомитет Азербайджана подготовил список запрещенной литературы, в который могут включить нелицензированные книги религиозного характера.

  • Серж Саргсян на форуме Армения-Диаспора
    Тревожные тенденции

    Проблема демографии является одной из основных проблем Армении, тенденции очень тревожные, считает президент республики Серж Саргсян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сюзанн Крайер позирует на 69-й церемонии Emmy в Лос-Анджелесе
Лучшие наряды с красной дорожки Emmy 2017
Ремонт лифтов в Сухуме
Обновка для высоток: как в Сухуме меняют лифты
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia