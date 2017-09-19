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Автопортрет Заура Аджба

Абхазский импрессионист Заур Аджба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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19 сентября абхазскому художнику Зауру Аджба исполнился бы 61 год. О ненарисованных картинах, нереализованных мечтах и о кумирах абхазского живописца рассказал корреспонденту Sputnik скульптор Виталий Джения.

Рада Ажиба, Sputnik Абхазия

"Когда мы войдем на выставку Заура Аджба, в нашей памяти сразу же всплывет имя Винсента Ван Гога, но через минуту мы забудем об этом, увлеченные знакомством с новой притягательной личностью. В пейзажах Заура Аджба разлит здоровый покой, мечтательность, самодовлеющая красота природы, не требующая присутствия людей. Недаром так редки человеческие фигуры в живописных ландшафтах художника, а сюжеты практически отсутствуют. Перед нами художник-пейзажист редкого по полноте дарования, способный уловить и запечатлеть на холсте вечную природу золотоносной Колхиды". Так отзывалась о творчестве, давала высокую оценку работам Заура Аджба искусствовед Ирина Сонина.

Абхазский "Ван Гог"

Заур Аджба начал свой профессиональный путь в стенах Сухумского художественного училища. Его первый наставник — известный абхазский художник Сергей Габелия, который заметил, что у 18-летнего гудаутского парня собственное видение прекрасного.

Заур Аджба относился с большим почтением к творчеству Ван Гога, делится воспоминаниями художник, скульптор Виталий Джения. Коллеги-художники не раз называли Заура Аджба "абхазским Ван Гогом".

"Живопись Заура Аджба – яркая, жизнеутверждающая. В его полотнах можно проследить манеру великого художника. После просмотра документального фильма о великом французском художнике Винсенте Ван Гоге он под впечатлением написал картину, которая была так мастерски исполнена. В манере письма у него проявилась схожесть с Ван Гогом, такое бывает с каждым художником. Его картины, как и его судьба, впечатляют и заставляют задуматься. В его работах было много солнца и подсолнухов", — рассказывает Виталий Джения.

В 1976 году Заур окончил училище, и в том же году его приняли в молодежное объединение Союза художников Абхазии.

"Заур много работал, так что полотно могло появиться за несколько часов. Он был невероятно талантливым художником и очень отзывчивым и добрым человеком. Пейзажи, натюрморты, портреты — главные и основные направления его творчества. Его первая персональная выставка прошла в родном городе Гудаута в 1979 году, затем были выставки в Сухуме и Ленинграде. Работы Заура экспонировались и на выставке, посвященной 100-летию со дня смерти его любимого художника Ван Гога", — говорит Джения.

По словам Джения, в 1985 году Заур Аджба представлял нашу страну в рамках Дней культуры Абхазии в Германии и участвовал в экспозиции всесоюзной творческой группы "художники – флоту".

Автопортрет Заура Аджба
Автопортрет Заура Аджба

"Нас не пройти"

Реализовать многое из того, о чем мечтал Заур Аджба, не позволила война, с горечью говорит Джения, с первых дней войны Заур Аджба ушел на фронт. И тогда он написал картину с оптимистическим названием "Нас не пройти", в победу своего народа он верил до конца.

Друзья Заура Аджба старались отправить его в тыл, чтоб сохранить ему жизнь, особенно после того, как его командиру приснился страшный сон, вспоминает Виталий Джения.

"Дело в том, что в своем подразделении Заур Аджба дружил с Разведчиком и Охотником, а у него было прозвище – Художник. Так вот, командиру в ту ночь приснилось, что один за другим погибают Охотник, Разведчик и Художник, а спустя пару дней не стало Охотника, позже погиб Разведчик. Тогда даже те, кто не верил в вещие сны, стали уговаривать Заура покинуть поле битвы. Чтоб сохранить ему жизнь, несмотря на тяжелое время, мы поехали на выставку абхазских художников в Санкт-Петербург. Выставка абхазских художников в Санкт-Петербурге была организована при поддержке питерского друга Заура Аджба Шакро Бокучава. Я его там оставил на месяц и уговаривал не возвращаться, но он разве послушался бы. На этой выставке Заур продал одну картину и на вырученные деньги купил бинты, лекарства, подарки детям и через меня передал своей семье и однополчанам", — рассказал Джения.

В 1993 году 27 сентября Заура Аджба не стало, он был смертельно ранен в бою за освобождение Сухума. В день, когда абхазский народ встретил День Победы, с Зауром Аджба прощались его родные и близкие.

"Реализовать многое из того, о чем мечтал Заур Аджба, не позволила война. Он не раз говорил, что хотел бы расписать абхазские храмы, принять участие в их восстановлении, реставрировать стенную иконопись. А еще он очень хотел написать картину, символизирующую Победу, в которой не сомневался. Но не успел", — с сожалением отметил Джения.

Картина Заура Аджба
Картина Заура Аджба

По мнению Джения, если собрать все картины Заура Аджба, которые сегодня находятся в частных коллекциях, не хватит и большого выставочного зала.

Абхазский живописец, художник Заур Аджба родился 19 сентября 1956 года в городе Гудаута. С 1973 по 1976 год обучался в Сухумском художественном училище имени Алексея Чачба. С 1979 года член молодежного объединения Союза художников Абхазии, а в 1987 году принят в члены Союза художников СССР и Союза художников Абхазии. В 1973 году прошла первая персональная выставка художника в городе Гудаута. В 1985 году принимал участие в выставке, посвященной Дням культуры Абхазии в ГДР. В 1990 году осуществил творческую поездку в Австрию, где принимал участие в выставке, посвященной столетию со дня смерти Ван Гога. Работы Заура Аджба находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях Австрии, Германии, Голландии, Израиля, Франции, Италии и США.

Заур Аджба погиб в ходе грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Награжден медалью "За отвагу" посмертно.




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