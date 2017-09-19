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Нателла Акаба

Акаба о взаимодействии Общественной палаты с властью: плохое

© Sputnik.
В Абхазии
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19 сентября 2016 года президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новый состав Общественной палаты республики.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Амра Амичба. В Общественной палате по большинству вопросов единый взгляд, гораздо хуже взаимодействие с властными структурами, сказала в интервью радио Sputnik секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.

Она с сожалением отметила, что очень часто предложения и рекомендации Общественной палаты не получают должной реакции.

"К нам очень много людей обращаются с жалобами по поводу жилищных проблем, по проблемам обеспечения инвалидов лекарствами. Мы обращаемся к соответствующим органам, и бывает, что вообще не получаем никакой реакции. Это очень тревожит, и фактически, это нарушение закона. Потому что на любое обращение должно быть получено соответствующее реагирование, но не всегда это имеет место", — сообщила Нателла Акаба.

В качестве примера, среди структур, которые хуже всего реагируют на запросы Общественной палаты, Акаба назвала сухумскую городскую администрацию и прокурорские и правоохранительные органы.

"Иногда отвечают, но, что называется, отписками. Не реагируют должным образом. Наши рекомендации, предложения могли бы принести большую пользу нашему обществу, тем более что мы, как правило, выражаем и мнение широкой общественности, не только свое. Игнорируют, и это очень обидно. Что с этим делать, я не знаю", — заметила секретарь.

Заседание в Общественной палате
© Sputnik. Амра Амичба
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Вместе с тем, рассказывая о годовой работе членов Общественной палаты, Акаба констатировала, что комиссии не работают в полную силу, и это влияет на качество работы самой палаты.

"Но в принципе, этому есть объяснение, потому что все люди еще где-то работают, и не всегда у них есть время, но кое-что все-таки делается, — считает она. — Сразу было сформировано десять комиссий Общественной палаты по разным направлениям. Раньше было восемь, сейчас их число увеличилось. Не буду все перечислять, но есть комиссия по развитию гражданского общества, по внутриполитическому диалогу и политической культуре и другие. Добавились комиссии по демографии и по работе с ветеранскими добровольческими организациями".

По словам секретаря палаты, самые острые заседания были связаны с криминогенной ситуацией и наркоманией.

"Все люди были очень взбудоражены и, конечно, Общественная палата не могла остаться в стороне, — отметила Акаба. — Сейчас мы хотим закончить работу по разработке конкретных предложений Общественной палаты по улучшению работы правоохранительных органов. У нас уже в целом все это готово. Председатель комиссии по безопасности сейчас болеет. Как вернется, примем и опубликуем в СМИ".

Закон о полномочиях Общественной палаты Абхазии вступил в силу 1 января 2007 года. Первое заседание открыл президент Абхазии Сергей Багапш 20 июля 2007 года.

Общественная палата состоит из 35 членов, 13 из которых назначаются президентом, 11 представляют местные администрации и еще 11 от политических партий и общественных движений.




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