Метеорологи: в среду в Абхазии без осадков

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия, в среду 20 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится вынос тепла с юга.
В республике ожидается небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью от +21˚С до +23˚С, днем от +30˚С до +32˚С.
Температура морской воды +25˚С, волнение умеренное, в два балла.
Ветер слабый, с порывами до трех-пяти метров в секунду.
Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Как и по всей республике, в столице прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22˚С, днем +32˚С.