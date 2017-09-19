Метеорологи: в среду в Абхазии без осадков

В среду на Черноморском побережье Абхазии сохранится вынос тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия, в среду 20 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится вынос тепла с юга.

В республике ожидается небольшая облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью от +21˚С до +23˚С, днем от +30˚С до +32˚С.

Температура морской воды +25˚С, волнение умеренное, в два балла.

Ветер слабый, с порывами до трех-пяти метров в секунду.

Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Как и по всей республике, в столице прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22˚С, днем +32˚С.