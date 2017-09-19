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Фундук

Кварчия: в Абхазии фундук разводят по старинке

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В Абхазии
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Руководитель некоммерческого партнерства "Крепкий орешек" Абессалом Кварчия рассказал радо Sputnik о перспективах развития производства ореха в республике.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Амра Амичба. В Абхазии фундук разводят по старинке. Об этом сказал Абессалом Кварчия в прямом эфире в абхазской студии радио Sputnik Абхазия.

"Знаем, какие нововведения ввести, если нас послушают, но психологию людей изменить сложно, они занимаются выращиванием как привыкли", — сказал Кварчия.

По его словам, тенденция такова, что мировые цены на фундук снижаются.

Фундук
CC0
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"Во многих государствах плантации заложили, когда цена на фундук была высокая. Появились новые качественные сорта. Они могут себе позволить снизить цену. А мы в Абхазии выращиваем орех старым методом. Крестьянину тоже надо помочь, подсказать, что агротехнику надо менять, что надо поменять сорта, — заметил Абессалом Кварчия. — Например, в Турции, если ты хочешь разводить фундук, без лицензии от государства ты не можешь сделать. У нас на этот счет больше свободы. Но она и помогает, и мешает. Там подскажут, какой сорт высадить, когда и как лучше это сделать — есть агротехническое сопровождение лицензии. У нас такого нет. Крестьянин должен знать, что посадить".

По словам Кварчия, несмотря на то, что Абхазия маленькая, но земли не везде одинаковые. Много ореха в нижней части Галского района, но по качеству фундук лучше в Очамчырском районе — селах Тхина, Члоу, Пакуаш, Мыку и Кутол.




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