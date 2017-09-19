Кварчия: в Абхазии фундук разводят по старинке

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Амра Амичба. В Абхазии фундук разводят по старинке. Об этом сказал Абессалом Кварчия в прямом эфире в абхазской студии радио Sputnik Абхазия.

"Знаем, какие нововведения ввести, если нас послушают, но психологию людей изменить сложно, они занимаются выращиванием как привыкли", — сказал Кварчия.

По его словам, тенденция такова, что мировые цены на фундук снижаются.

"Во многих государствах плантации заложили, когда цена на фундук была высокая. Появились новые качественные сорта. Они могут себе позволить снизить цену. А мы в Абхазии выращиваем орех старым методом. Крестьянину тоже надо помочь, подсказать, что агротехнику надо менять, что надо поменять сорта, — заметил Абессалом Кварчия. — Например, в Турции, если ты хочешь разводить фундук, без лицензии от государства ты не можешь сделать. У нас на этот счет больше свободы. Но она и помогает, и мешает. Там подскажут, какой сорт высадить, когда и как лучше это сделать — есть агротехническое сопровождение лицензии. У нас такого нет. Крестьянин должен знать, что посадить".

По словам Кварчия, несмотря на то, что Абхазия маленькая, но земли не везде одинаковые. Много ореха в нижней части Галского района, но по качеству фундук лучше в Очамчырском районе — селах Тхина, Члоу, Пакуаш, Мыку и Кутол.