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Спектакль Махаджиры в абхазском дратеатре

Абхазский театр открыл 87 сезон

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Театральная постановка "Махаджиры" – сокращенная версия двухактной пьесы Самсона Чанба. Ее премьерой в сентябре 2016 года Абхазский государственный драматический театр открыл свой 86 сезон.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik, Анжелика Бения. Одноактный спектакль по мотивам первой абхазской драмы "Махаджиры", написанной Самсоном Чанба в 1920 году, о трагическом, вынужденном переселении абхазов в Турцию открыл новый сезон Абхазского государственного драматического театра 19 сентября.

Театральная постановка – сокращенная версия двухактной пьесы. Ее премьерой в сентябре 2016 года абхазский театр открывал свой 86 сезон. В спектакле использован минималистический подход к декорациям и костюмам. Эта пьеса – предупреждение, отметил режиссер-постановщик спектакля Алхас Шамба.

"Не было цели поставить историческую драму, этот спектакль про сегодня. Времена перекликаются. Тогда народ наш был на грани исчезновения, семьями наши братья покинули свои дома. Сегодня, оставаясь у себя на родине, имея независимое государство, мы можем исчезнуть как народ, как этнос, теряя свой язык, свою уникальность. Порой кажется, что нам дали нашу родину на час, будто-то это не наша земля. Если не остановить этот процесс, что от абхазов останется на земле? Эта постановка заставляет задуматься о многом", – сказал Шамба.

Он добавил, что представители абхазской диаспоры из Турции, посмотрев в Сухуме спектакль "Махаджиры", захотели показать его в Турции.

Спектакль Махаджиры в Абхазском драмтеатре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Махаджиры" в Абхазском драмтеатре

Спектакль был сыгран абхазскими актерами в том самом месте на берегу Черного моря в северо-западном турецком вилайете Сакария, где высаживалась основная масса махаджиров. Несмотря на то, что абхазский язык понимало только процентов тридцать аудитории, в основном старшее поколение, рыдал весь зал, отметил режиссер.

"В самой пьесе много наивного, мы пытались сделать ее не сентиментальной, а более жесткой. Особенно в Турции слез было много. И женщины, и мужчины плакали. Но у нас не было такой цели, чтобы зритель плакал, мы ставили задачу, чтобы зритель задумался. Мы хотим, чтобы наш зритель понимал саму суть проблемы, смотря такие спектакли, чтобы самосознание его становилось выше, чтобы не по истории он знал, что он абхаз, чтобы чувствовал себя абхазом", – добавил режиссер.

Постановка Махаджиры по одноименной пьесе С.Чанба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вся драма в одном акте: "Махаджиры"
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Актер театра, Заслуженный артист Абхазии Даур Арухаа признался после поездки актеров в Турцию, игра в пьесе "Махаджиры"  — "это уже не игра, а жизнь".

"В Турции мы видели место, где высадились наши братья, видели пещеры с надписями имен, фамилий, дат. Мы видели кладбище, на котором захоронено около 1200 детей. После такого играть в этом спектакле сложнее. Это наша национальная драматургия, боль всего нашего народа, наша история. Именно такими спектаклями должны открываться новые сезоны. Абхазского зрителя эта история не тронуть не может, это ведь наша боль. Часто бывает такое, что играя, так вживаешься, что слезы текут, а они мешают мне в игре", – сказал Арухаа.

Актеры Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба обещают, что новый сезон будет интересным и полным сюрпризов.

Спектакль Махаджиры в Абхазском драмтеатре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Махаджиры" в Абхазском драмтеатре




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