Реальное училище: Сухумскому государственному колледжу 113 лет

Sputnik, Амра Амичба.

В Сухумском государственном колледже сегодня учатся более 300 студентов. По словам директора школы Светланы Габлия, в колледже обучение ведется по очной и заочной форме по десяти специальностям.

"В данное время обучаются по семи специальностям, чередуем в зависимости от запросов и поданных заявлений, — уточнила Габлия. – Обучаются по таким специальностям, как "техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "радиосвязь, радиовещание и телевидение", "гостиничный сервис", "банковское дело", "строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "ЭПГЗ – электрооборудование предприятий и гражданских зданий". В этом году не было набора, но есть также специальность "сети, связи и системы коммутации".

В колледж на первый курс приходят после 9 класса, после 11 класса — на 2 курс. По окончании выдается диплом о средне-специальном образовании с квалификацией, скажем, выпускник факультета "гостиничного сервиса" – это менеджер среднего звена, а "банковского дела" – это банковские работники, бухгалтера.

"Сегодня у молодежи республики есть большие возможности в выборе профессии – это наш университет, коммерческий институт, 12 колледжей. Одним из этих учебных заведений является наш колледж, которому 113 лет. Сначала это было Реальное училище, история которого связана со становлением абхазской интеллигенции, затем Индустриальный техникум – кузница технических кадров среднего звена, а теперь Государственный колледж. Выпускники нашего колледжа работают ведущими специалистами во многих отраслях. Многие студенты продолжают учебу в вузах нашей республики и за ее пределами. У нас в этом году было три выпускника, которые получили красный диплом и поступили в высшие учебные заведения — двое в Москве и один в наш АГУ", — делится успехами выпускников директор колледжа.

За послевоенное время колледж выпустил более двух тысяч специалистов, в основном все работают по профессии. Среди защитников Абхазии были и студенты Сухумского государственного колледжа. Во время войны погибли 36 человек.

Надо отметить, что старейшее учебное заведение располагается в здании, которое является памятником архитектуры. Во время Отечественной войны народа Абхазии на территории колледжа размещался штаб грузинских сил. Здание подвергалось артиллерийскому обстрелу, были прямые попадания снарядов в оба корпуса, они частично разрушены и до сих пор не восстановлены. Своими силами что-то приведено в порядок, но далеко до совершенства.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Кирпичные шедевры Ивана Бегича

Директор Сухумского государственного колледжа Светлана Габлия не хотела говорить о проблемах, но удручающий вид заведения не мог уберечь интервьюируемого от острых вопросов журналиста о необходимом ремонте.

"Классные комнаты, окна, крыша, актовый зал, лаборатории – все требует ремонта. Стеклопакеты не стоят. Во многих классах в окнах даже стекол нет. По сей день в целлофанах, как в 1993-1994 годах, — сказала директор, но при этом просила не писать об этом. – Не поймут нас. Жизнь не стоит на месте, развивается, новые технологии на производстве, в быту и образовании, и нам надо идти в ногу со временем. Надеюсь, что у нашего коллектива хватит на это умения, желания, возможности, и есть надежда на то, что наше правительство обратит на нас внимание и поможет нам в улучшении материально-технической базы. Ремонт нужен здесь не какой-нибудь, а капитальный".

Сухумское реальное училище было открыто в 1904 году Указом императора Николая II "с целью привлечь население города к просвещению".

В Сухумском реальном училище в разное время работали известные учителя: Дмитрий Гулиа, Андрей Чочуа, Виктор Стражев, Александр Добровольский. Учебное заведение окончил известный абхазский писатель Михаил Лакрба и историк Семен Ашхацава.

В 1921 году училище было преобразовано в Индустриальный техникум. В 1999 году Министерство образования Абхазии реорганизовало Индустриальный техникум в Сухумский государственный колледж.