СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Амра Амичба. "Послы доброй воли Абхазии" оказали помощь Республиканской детской больнице в среду 20 сентября.

Камма Гопия и Илона Ардзинба передали руководству больницы предметы, которые улучшат пребывание маленьких пациентов в медицинском учреждении.

"Мы спросили у врачей, что им необходимо, чтобы детей принимать — самое важное в этом списке ингаляторы и постельное белье. Особенно ингаляторы", — заметила Гопия.

"Послы" также передали небулайзеры, электронные весы, электрические чайники, обогреватели, фонари дневного света с аккумуляторами, постельные комплекты.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба "Послы доброй воли Абхазии" оказали помощь детской больнице Сухума

Илона Ардзинба, курирующая медицинское направление в благотворительном движении, выразила надежду, что их примеру последуют и другие.

"На самом деле много чего нужно этому медицинскому учреждению. Предстоит большая работа. Мы надеемся, что наш вклад в дальнейшем окажет влияние и на других людей, и на Министерство здравоохранения, и будут глобальные изменения в лучшую сторону. Мне приходилось неоднократно сталкиваться здесь с замечательным высококвалифицированным медицинским персоналом: врачами, медсестрами. Но, к сожалению, условия работы у них не очень хорошие. Мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет решена глобально", — сказала Ардзинба.

Замглавврача Республиканской детской больницы Лиана Эмухвари поблагодарила послов доброй воли Абхазии за подарки детской больнице.

"Благодарю за акт милосердия, который проявили послы доброй воли Абхазии в отношении детей, находящихся в стационаре. Очень много получили необходимых вещей, которые улучшают качество нашего лечения и создают более или менее комфортные условия для пребывания детей с родителями в нашем стационаре. Здесь много вещей, в которых мы нуждались", — отметила врач.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты.