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Алексей Гогуа

"Большой снег" в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (35)
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Роман "Асду" ("Большой снег") Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа будет презентован в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 25 сентября в 17:00. Мероприятие будет проведено под эгидой благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".

Sputnik, Анжелика Бения.

"Асду" – роман-эпопея. Роман, рассказывающий об одном из сложнейших периодов истории абхазского народа, который усугубляется другим бедствием – большим снегопадом. Пласты художественного мышления в романе – невидимая часть айсберга, сказал доктор филологических наук Владимир Зантария.

"Роман давно получил высокую оценку в истории нашей литературы. Роман многоплановый. Силен художественно, и не только. Алексей Гогуа мыслит развернутыми метафорами. Он поднял невидимые, скрытые пласты абхазской духовной жизни", – отметил Зантария.

Основная сила романа "Асду", его смысловая нагрузка, проявляется в размышлениях о поведении людей в экстремальных условиях, считает Владимир Зантария.

Алексей Гогуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Литературовед: Алексей Гогуа - живой классик абхазской литературы

"В романе особое место занимают лирические отступления как вкрапления в романе – причитания, поговорки, пословицы, даже белые стихи. Сам Гогуа назвал эту работу романом-рапсодией. В романе поднята большая проблема, поэтические вкрапления со ссылкой на фольклор помогают читателю воспринять текст. И композиционно роман очень интересен. Очень хорошо, что роман доступен и русскоязычному автору",– добавил Зантария.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу назвал презентацию переизданного романа "Асду" большим событием для культуры Абхазии.

По его словам, перелом в развитии национальной абхазской прозы произошел до того, как вышел роман "Асду". Этому способствовало появление в абхазской литературе другого романа Алексея Гогуа "Нимб" (1966 год – ред.). В этом романе Гогуа впервые открыл возможности психологического повествования, отметил он.

"Несомненно, Алексей Гогуа — новатор. Писатель нашел и развивает в национальной литературе новое направление – психологизм, особенно ярко это раскрыто в романе "Асду". В нем он поднимает множество социальных и психологических проблем. Как утверждают критики, роман посвящен не одной теме. Затрагиваются такие темы, как судьба народа, родного языка, религии, социально-классовые взаимоотношения, национальная идентичность нашего народа, тема семьи, перечислять можно долго", – сказал Вахтанг Абхазоу.

В ходе презентации романа в пресс-центре МИА "Россия сегодня" также состоится видеоподключение студии Sputnik Абхазия.

Участниками этого события будут: председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, посол Абхазии в России Игорь Ахба, заместитель главы МИД Абхазии Кан Тания, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, общественно-политический деятель Тарас Шамба, оперная певица Алиса Гицба.

Роман Народного писателя Абхазии впервые был издан в 1985 году на абхазском языке, на русский язык был переведен и издан в 2002 году.

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (35)



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