Хаджимба: благодаря российским пограничникам нарушений на границе почти нет

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Активность работы пограничных подразделений Российской Федерации привела к тому, что нарушений границы между Абхазией и Грузией практически нет. Об этом заявил президент Абазии на встрече с российской делегацией из Совфеда РФ.

"В разы уменьшилось количество нарушений, особенно после того, как мы приняли решение о закрытии тех постов, которые существовали определенный период времени, — сказал глава государства. — Сегодня нарушений границы практически нет, это подтвердят и сами российские пограничники. Идет активная работа во взаимодействии со Службой государственной безопасности республики. Работа по морскому участку, которая есть на сегодняшний день, видна. Она положительно сказывается на республике".

Хаджимба отметил, что Абхазии гарантирована спокойная жизнь, так как обеспечены вопросами безопасности.

"Вопросы, которые решаются совместно с 7-й военной базой и пограничными подразделениями, способствуют тому, чтобы Абхазия развивалась и решала вопросы суверенного независимого государства, которое признано Россией и рядом других государств", — сказал президент.

Рауль Хаджимба заметил, что активная помощь коллег из Совета Федерации привела к возможности решить вопросы, связанные с обязательным медицинским страхованием.

"У нашего населения появится еще большая возможность решать проблемы медицинского обеспечения", — сказал Хаджимба.

Руководитель делегации Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников поблагодарил президента за встречу.

"Повстречались с нашими коллегами в Парламенте, чтобы решить проблемы, которые мы рассматриваем в рамках межпарламентской группы на протяжении уже девяти лет, — сказал Евгений Серебренников. — Параллельно мы выполняем мониторинг миссии вооруженных сил, находящихся за границей Российской Федерации. Поэтому вчера мы посещали подразделения и управления пограничной службы ФСБ России на территории Абхазии. Завтра наша работа на 7-й военной базе и полигоне – разбор всех имеющихся проблем, в том числе, в законодательном плане".

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации находится в Абхазии с двухдневным официальным визитом.