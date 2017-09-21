Сухумский молзавод возобновил работу

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Сухумский молочный завод возобновил свою работу и завоевывает внутренний рынок Абхазии, сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Наша продукция уже на полках. Почти восемь месяцев мы потратили на подготовку. Постарались создать современный продукт высокого качества. Конечно, потребитель определит, получилось или нет. Есть основа, есть внутренний рынок, есть куда развиваться. Будет расширение, а в перспективе, может быть, мы сможем выйти и на экспорт. До этого пока далеко. Сейчас завоевываем внутренний рынок", – отметил Адгур Ардзинба.

Министр экономики Абхазии признался, что часто берет ахарҵәы (кислое молоко – ред.) и сметану, произведенные в Сухуме. Ардзинба всем советует поддержать отечественного производителя.

"Тезис о том, что государство — неэффективный собственник, неправильный. В наших условиях, условиях небольшой страны, государство должно на первом этапе развития экономики быть активным игроком на рынке, принимать активное участие в экономике страны. В перспективе, конечно, все это должно переходить в частные руки. Это практика развития всех стран мира", – отметил министр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский молзавод рассчитывает занять 18% абхазского рынка

Ардзинба напомнил, что в 2013 году молочное предприятие было реконструировано за счет средств финансовой помощи Российской Федерации, однако предприятие проработало несколько месяцев, потом было закрыто в силу определенных обстоятельств, добавил Ардзинба.

"В 2013 году было направлено 118 миллионов, этот объект был полностью реконструирован, приобретено оборудование. В прошлом году мы оформили свою инициативу в виде инвестиционного проекта. Бизнесплан оценили в 20 миллионов рублей. Из этой суммы на переоборудование, приобретение сырья мы потратили порядка семи-восьми миллионов, остальные деньги направлены на текущие оборотные расходы", – сказал Ардзинба.

Первый этап развития — это оборотные средства, необходимые на заработную плату и прочие расходы, уточнил министр. На сегодняшний день, по его словам, из общей суммы израсходовано 11 миллионов, остальная часть суммы находится в резерве.

Профессионалов в молочной продукции в Абхазии не так много, заметил заместитель генерального директора Алиас Думава. Молодые специалисты, которые работают на предприятии, по его словам, прошли специальный отбор. Также сотрудников обучали приезжие специалисты из зарубежных компаний.

"В настоящее время завод рассчитан на пять тон ежедневной выработки кисломолочной продукции, но сейчас мы не форсируем события, чтобы обкатать все возможности этого завода, поэтому на рынок мы выходим поэтапно. Производим пока по тонне, дальше будем выходить на максимальную мощность", – сказал Думава.

Пока Молзавод производит только два продукта: ахарҵәы 4% (кислое молоко – ред.) и сметану 20%. По словам Думава, в ближайшее время планируется производство кефира.

Дело начинается с процесса восстановления молока, его нормализуют по жиру, далее его направляют в систему пастеризации и гомогенизации, далее в молоко добавляют закваску. Процесс контролируется путем роста кислотности, отметил главный технолог Арноу Хашба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский молзавод: реанимация

"Мощность пока нас устраивает, но мы хотим расшириться, увеличить объемы. Технологическая линия позволяет выпускать много видов кисломолочной продукции, расширять ассортимент", – сказал технолог.

Сырье из Белоруссии. По словам технолога, оно по качеству самое лучшее.

В лаборатории проводится физико-химический и микробиологический контроль. Все на предприятии стерильно, заверила заведующая лабораторией Амина Амичба. Дезинфекционную обработку проходит каждый посетитель производства. Все дезинфицируется. В специальной лаборатории обязательно проверяется микробиология, лаборатория также ведет личный контроль всего персонала.

Лаборатория контроля качества продукта высокотехнологичная, отметила Амичба. По ее словам, прежде чем сырье попадет в основной отдел завода, оно должно пройти проверку качества.

Сухумскому молочному заводу более 60 лет. До 1992 года на заводе производилось более двадцати видов продукции. В сутки выпускалось до 50 тонн готовой продукции. В советское время Сухумский молочный завод обеспечивал не только столицу республики, но и всю Абхазию молочной продукцией. Филиалы завода были расположены по всей республике.