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Городские часы.

Вскрытие покажет: башня с курантами в Сухуме будет восстановлена

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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После последнего шквального ветра, обрушившегося на Сухум, состояние башни городской администрации, в которой установлены часы, стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik, Анжелика Бения. В столичной администрации прошла встреча со специалистами по строительству для определения необходимых ремонтных работ в башне часов-курантов, сообщил директор Государственного управления "Горстрой" Тимур Агрба. 

Сухумские часы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Молчание курантов: почему стоят главные часы Сухума

На встречу были приглашены представители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, поскольку здание сухумской администрации – объект историко-культурного наследия Абхазии. Также в обсуждении приняли участие представитель Управления по строительству и архитектуре Абхазии, руководитель департамента по технадзору Госстандарта Абхазии и представители ГУ "Горстрой".

По мнению Тимура Агрба, необходимо в первую очередь провести демонтажные работы, чтобы вскрыть перекрытия и посмотреть, в каком состоянии балки.

"Проблема в том, что несущим конструкциям больше полувека, и они потеряли несущую способность. Каркас деревянный, он сгнил. Было принято решение о демонтажных работах. Весь механизм часов должен быть извлечен из этого каркаса, а потом мы восстановим новый каркас и запустим часы", – сказал Агрба.

Директор ГУ "Горстрой" добавил, что две недели предпринимались попытки запустить часы. Два года назад часы приподняли специальными домкратами. В этот раз домкраты не помогли.  

По его словам, на месте работают специалисты, составляют смету на демонтажные работы, после  согласования с Министерством культуры приступят к работам. 

Предположительную сумму и сроки пока назвать сложно, сказал Агрба, так как все несущие конструкции находятся за обшивкой, пока не разобраны стены и не ясен объем. Разбирать конструкцию начнут через неделю.

В интервью агентству Sputnik техник-смотритель башенных часов Леонид Нинемяги рассказал, что проблемы начались после последнего шквального ветра, который обрушился на Сухум 29 августа 2017 года. Именно тогда, по его словам, состояние башни, в которой установлены часы, стало критическим – купол с каждым днем все больше проседает.

Администрация города Сухум располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году здание было муниципализировано и передано Совпрофу  Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся (Горсовет). В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку. Как победителю Сухуму  были подарены от Моссовета башенные часы-куранты.

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