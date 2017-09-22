Разум и предрассудки: фильм "Ведьма" Илоны Хварцкия

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии около года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по новеллам Михаила Лакрба. О том, как проходили съемки по новелле "Ведьма", рассказала корреспонденту Sputnik молодой режиссер Илона Хварцкия.

Sputnik, Асида Квициния.

В одном из сухумских кафе собралась творческая группа абхазских режиссеров, оператор и сценарист. Дружной компанией они обсуждали новые идеи, как-то незаметно для всех пришли к выводу, что необходимо создать совместный проект.

"Помню, я тогда сидела с оператором Наалой Авидзба, мы обсуждали, что пора реализовывать наши планы и необходимо начать что-то делать, в это время к нам подсел режиссер Тимур Квеквискири, который в этот период бился над новым сценарием. В Абхазии тот год был объявлен годом писателя Михи Лакрба, и Тимур предложил снять фильмы по новеллам известного автора, и мы стали развивать эту идею", — рассказывает о создании киноальманаха режиссер Илона Хварцкия.

© Sputnik. Саид Барганджия Герои новелл Лакрба "оживут" на экранах

Но все оказалось не так просто, как представлялось в самом начале.

"На первом этапе было несложно, мы выбирали произведения для съемок. Новеллы — не самый подходящий материал для фильма. В своем большинстве они некинематографичны, их необходимо переделывать, дорабатывать, объяснять поступки персонажей, чтобы все было легко воспринимаемо современным зрителем и не выглядело как нравоучение", — говорит режиссер.

Приступая к разбору произведений, сначала выбрали более известные новеллы автора.

"Я прочитала все новеллы и долго выбирала, но именно в "Ведьме" мне показались проявления личности. Девушка, которая совершает абсурдный поступок вопреки всему, и возникает вопрос, почему для нее это было так важно? Мне кажется, там есть над чем задуматься, чем дополнить и даже раскрыть ее мотивы. Иногда поступки человека, на первый взгляд, не имеют какого-то объяснения, и только ему одному понятно, для чего это делается. Именно поэтому я выбрала "Ведьму", мне захотелось понять главную героиню", — объясняет Хварцкия свой выбор.

@victormironenko #7новелл_ведьма #7новелл Публикация от Ilona Khvartskiya (@illi23) Авг 25 2017 в 6:04 PDT

Объявлен кастинг!

Режиссеры приступили к набору актеров на главные роли.

"Искала своих героев повсюду: на улице, в социальных сетях, даже на работе среди коллег. Для роли ведьмы нужна была девушка с яркой и загадочной внешностью. Мадина Язычба отлично подошла. Она магически приковывает внимание в кадре", — делится режиссер.

Работа над проектом была приостановлена на полгода из-за отсутствия финансирования.

"Сценарий был написан, и все практически было готово, но проблем с финансирование проект был остановлен. В течение года мы бились за этот проект, надеясь на результат. В какой-то момент даже отчаялись. Каждый стал заниматься своим делом. Спустя полтора года абхазский сотовый оператор "А-Мобайл" предложил нам свою помощь и выступил спонсором. Совместными усилиями мы снова взялись за новеллы, и планы на экранизацию стали реальными", — рассказывает Хварцкия.

Свою главную героиню режиссер нашла только на втором этапе работы.

"По работе я часто фотографирую театральные постановки и в процессе съемки присматриваюсь к актерам. К нам приехали абхазские студенты из Щукинского училища, игра одной из актрис, а именно Иры Делба, понравилась и запомнилась. Яркое выступление актрисы заставило обратить на нее внимание, характер и типаж Иры подходил моей героине", — продолжает режиссер.

@delbaaa #7новелл_ведьма #7новелл Публикация от Ilona Khvartskiya (@illi23) Авг 26 2017 в 5:32 PDT

Прежде чем приступить к написанию сценария, Илона Хварцкия и сценарист Занда Какалия проделали большую работу по изучению быта, обычаев и образа абхазов.

"Действие новеллы происходит в преддверии 20-х годов прошлого столетия. Чтобы передать атмосферу того времени, мы старались изучить тему, ходили по музеям, беседовали с этнографами, подробно узнавали о тонкостях обычаев. Важно было все: и то, как люди одевались, как обустраивали свои дома, и как принято было вести себя в то далекое время", — рассказывает Илона.

Написание сценария также не обошлось без сложностей. Работать с повествовательной формой оказалось непросто.

Сценарист Занда Какалия рассказывает, что, помимо самого сюжета, возникали также сложности в объяснении поступка главной героини.

"Новелла дает свое объяснение, почему главная героиня так заупрямилась и решила доказать свою правоту, автор передает словами ее характер, взгляды и мысли. В фильме зритель видит образ героини и понимает, что иначе эта девушка не могла поступить. Но на экране все должно быть понятно без слов, поведением и чувствами, которые передает актриса. В короткометражных фильмах мало времени, чтобы так хорошо раскрыть персонаж", — признается сценарист.

По ее мнению, к произведению Михи Лакрба необходимо относиться деликатно. Идея писателя осталась нетронутой, и сюжет не был изменен.

"Несмотря на то, что мы придерживаемся сюжета оригинала, в фильме будет чувствоваться режиссерское виденье новеллы. Надо соблюдать уважение к произведению, мы не можем взять и изменить так, как нам хочется, тогда она потеряется и станет неузнаваемой", — добавила Какалия.

Творим с @zanda.z Публикация от Ilona Khvartskiya (@illi23) Июл 17 2017 в 10:22 PDT

Охота на ведьм

В культуре разных стран образ ведьмы показан по-разному, единого формата на это счет нет. В абхазском восприятии образ ведьмы сильно отличается от всех существующих.

"В ходе нашего небольшого исследования мы много советовались с этнографами, особенно о том, как представляли и воспринимали ведьм в Абхазии. Беседы с учеными сильно обогатили нашу картину. Появились зацепки и интересные детали, которые задали направление развитию сюжета", — объясняет Илона.

Отношения абхазов к ведьмам не было агрессивным, их не убивали, не сжигали на кострах, их старались избегать, но при этом изгоями они не были, добавила она.

"Изучая отношение абхазов к ведьмам, мне понравилось проявление мудрости и человечности людей того времени. Было такое тонкое отношение, они обходили так называемых ведьм, стараясь не задевать человека. Существовало мнение, что ведьмы прокляты, но в своем проклятии они не виноваты. Это говорит о цивилизованности и развитости такого общества, все строилось на уважении к окружению", — делится мыслями режиссер Хварцкия.

19.08.17 #7новелл_ведьма #amobile_kino #7новелл Публикация от Ilona Khvartskiya (@illi23) Авг 20 2017 в 3:30 PDT

Стоп снято!

Съемки фильма "Ведьма" проходила в селе Моква, в Новом Афоне и недалеко от Сухума, в местечке под названием Ореховая роща.

"Для съемок мне необходим был дом примерно 20-х годов постройки. За пару поездок по селам мы с администратором Алисой Пачалия нашли нужную локацию. Сложнее было найти подходящий лес. Он мог подходить по картинке, но к нему было трудно подобраться, чтобы технически оборудовать сцену, либо он был недостаточно разнообразен, чтобы снимать все кадры. Это нормально, редко когда в кино находят идеальную натуру, поэтому мы комбинировали несколько локаций", — рассказывает Хварцкия.

В течение десяти дней проходили съемки. В картине было задействовано пять актеров, главная героиня – девушка, отправляющаяся в лес, ведьма, бабушка и две сестры, одна из которых, по сюжету, — подруга девушки.

"Времени было мало, надо было многое успеть. Мы работали ежедневно, были смены, когда снимали, не останавливаясь, сутки без сна. Часть съемок проходила ночью в лесу, где мы работали до первых лучей солнца. С восходом мы возвращались домой, отдыхали, а ночью опять на съемки в лес", — вспоминает режиссер.

Три ночные смены подряд, две из них снимаем в лесу до рассвета, это прекрасно на мой взгляд)))) #7новелл_ведьма #7новелл Публикация от Ilona Khvartskiya (@illi23) Авг 22 2017 в 9:07 PDT

Гробовой привет

Съемки были в полном разгаре, когда открылась дверь, и на пороге появилась съемочная группа режиссера Инара Нармания, который планировал в этом же доме снимать сцену своей новеллы.

"Съемки идут, актриса играет, и к нам заходит удивленная Наста Агрба. Они привезли реквизиты и планировали заранее подготовить площадку, расставить все по местам. Реквизита было много, и я предложила оставить все в апацхе, которая стояла во дворе неподалеку от нас, там мы обычно устраивали перерывы на обед", — рассказывает Илона.

Была уже ночь, съемочная группа сильно подустала. Чтобы немного взбодрить свою команду, Илона отправилась в апацху варить кофе. Стоя у костра в темноте, помешивая бодрящий напиток, Илона беседовала со звукорежиссером Георгием Цурцумия, который водил фонариком, освещая уголки апацхи.

"В процессе спокойной беседы я слышу, как в ужасе вскакивает со стула Георгий, причитая "что за чертовщина". Испугавшись, я обернулась и заметила, что в углу лежит большая крышка от гроба. Ужас на несколько секунд охватил меня, но тут же я вспомнила о Науре, Насте и реквизитах для съемок", — улыбаясь, продолжила она.

Съемки киноальманаха по новеллам Михаила Лакрба завершатся осенью 2017 года. Зрители смогут посмотреть все семь короткометражных фильмов на премьере, которая состоится после окончания съемок последней новеллы.