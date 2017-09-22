Взросление теленка: день осеннего равноденствия у абхазов

День осеннего равноденствия — астрономическая осень в северном полушарии, и весна — в южном. 22 сентября 2017 года в 23 часа 03 минуты Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Амра Амичба. День осеннего равноденствия в быту абхазов отмечался своеобразным образом, отметила фольклорист Эсма Тодуа в беседе с корреспондентом Sputnik.

"В этот день абхазы говорят "ацәқәа анцәыббуа", время, когда на выгул с быком отпускают теленка, посчитав его достаточно большим, чтобы он пасся со взрослыми животными. Даже название месяца "цәыббра" (сентябрь) происходит именно из-за этого", — отметила фольклорист.

По словам Эсмы Тодуа, также ко времени осеннего сбора урожая относится ритуал "снятия бутылки".

"После семейного моления, когда на стол ставили только блюда из нового урожая – мамалыгу, мясо жертвенного животного, в углу апацхи (плетеный дом-кухня у абхазов – ред.) вешали бутылку с виноградной водкой, чтобы через год на подобном же празднике открыть, а потом наполнить емкость молодым напитком", — рассказала Тодуа.

По словам врача Херсины Гулиа, день осеннего равноденствия особенно тяжело переносят метеочувствительные люди.

"Для кого-то это обычный день, а кто-то сполна испытывает на себе его влияние, оно действительно есть. Обострение хронических болезней, эмоциональное угнетение и упадок сил, слабость, повышение артериального давления и головокружение", — заметила доктор.

Херсина Гулиа отметила, что равноденствие — условное начало осенней хандры.

"Поэтому, чтобы не дать разгуляться сезонной депрессии, стоит сегодня кардинально изменить распорядок дня. Вот такой, казалось бы, обычный день, но может изрядно испортить самочувствие", — сказала Гулиа.

В день осеннего равноденствия солнце в очередной раз пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. 22 сентября продолжительность светового дня и ночи на всей Земле одинакова и равна 12 часам.

После этой даты в северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, дни становятся короче, а ночи длиннее.