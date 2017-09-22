Выходные в Абхазии будут дождливыми

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия, в выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии влияние передней части обширного, малоподвижного антициклона с центром над Европейской частью России постепенно подходит к концу.
Его сменит циклон с холодным фронтом, который двигается с северо-запада на юго-восток к Черному морю. С юга к нему примкнет теплый фронт. Соединившись, две разные по своим свойствам воздушные массы существенно изменят погоду, сообщают метеорологи.
В республике в субботу ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем погода прояснится, температура воздуха понизится до +22°С.
Ветер умеренный, с порывами до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.
Температура воздуха ночью от +17˚С до +22˚С, днем от +22˚С до +27˚С.
Температура морской воды +25˚С, волнение от умеренного до значительного.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
В столице в субботу облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, в воскресенье днем погода прояснится. Температура воздуха ночью +19˚С, днем +24˚С.