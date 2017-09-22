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Выходные в Абхазии будут дождливыми

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (478)
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Две разные по своим свойствам воздушные массы существенно изменят погоду на Черноморском побережье Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия, в выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии влияние передней части обширного, малоподвижного антициклона с центром над Европейской частью России постепенно подходит к концу.

Его сменит циклон с холодным фронтом, который двигается с северо-запада на юго-восток к Черному морю. С юга к нему примкнет теплый фронт. Соединившись, две разные по своим свойствам воздушные массы существенно изменят погоду, сообщают метеорологи.

В республике в субботу ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем погода прояснится, температура воздуха понизится до +22°С.

Ветер умеренный, с порывами до 12 метров в секунду.    

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.  

Температура воздуха ночью от +17˚С  до +22˚С, днем от +22˚С  до +27˚С. 

Температура морской воды +25˚С, волнение от умеренного до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-90%.  

В столице в субботу облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, в воскресенье днем погода прояснится. Температура воздуха ночью +19˚С, днем +24˚С.

Прогноз погоды с 20:00 22.09.2017 по 20:00 24.09.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 22.09.2017 по 20:00 24.09.2017

Темы:
Погода в Абхазии (478)



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