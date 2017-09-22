Осиротевший "вихрь": умер руководитель ансамбля "Афыртын" Лев Кецба

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Амра Амичба. Лев Кецба был талантливым хореографом с замечательным характером, его смерть — потеря для культуры Абхазии, сказала Sputnik Венера Чагава, директор Дома культуры Гагры имени Томаса Куакуаскир.

"Смерть Льва — трагическая неожиданность. В Чечню собирались с ансамблем "Афыртын", потом по всем республикам Северного Кавказа, — заметила Чагава. — Неожиданная скоротечная болезнь сломила мужчину в расцвете сил. Буквально позавчера с ним сидели, говорили. Он не мог нарадоваться, рассказывал, что зал танцевальный расширили, что может набрать еще детей в ансамбль. Был полон планов. Он сказал, я немного болею, но смогу победить болезнь, уверен был в себе. Его брат умер только сорок дней как, и это его подкосило, наверное".

По словам директора Дома культуры, несмотря на болезнь, не оставлял свою любимую работу.

"Более 200 детей посещают ансамбль "Афыртын". Куда бы он ни выезжал со своим ансамблем, удостаивался высших наград, гран-при. Мы встречали его со словами, ты опять вернулся с победой!" — вспоминает Венера Чагава.

Чагава отметила, что весть о смерти Заслуженного деятеля культуры Абхазии Льва Кецба уже облетела весь Кавказ.

"А дети прибежали в Дом культуры и спрашивают, почему он умер. Воспитанники у него стояли на первом месте, хоть и были у него дети и внуки. И юные танцоры отвечали ему взаимностью. Раз сказал Лев Максимович, что так надо, выполняли все, — отметила директор Дома культуры. — Много его воспитанников поступили в высшие учебные хореографические вузы. А те, кто уже окончил, работали вместе с ним".

В мае 2017 года "Афыртын" отмечал свое 15-летие выступлением на сцене Абхазской госфилармонии. В ансамбле танцуют дети от 5 до 12 лет. За 15 лет сменилось три состава.

Нынешний детский "Афыртын" — правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе художественный руководитель Лев Кецба. Еще тогда "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах, и даже вошел в список ЮНЕСКО как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие артисты с оружием в руках отстаивали независимость страны.