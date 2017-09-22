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Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын

Осиротевший "вихрь": умер руководитель ансамбля "Афыртын" Лев Кецба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На 70-ом году жизни скончался кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженный деятель культуры, руководитель ансамбля "Афыртын" Лев Кецба.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Амра Амичба. Лев Кецба был талантливым хореографом с замечательным характером, его смерть — потеря для культуры Абхазии, сказала Sputnik Венера Чагава, директор Дома культуры Гагры имени Томаса Куакуаскир. 

"Смерть Льва — трагическая неожиданность. В Чечню собирались с ансамблем "Афыртын", потом по всем республикам Северного Кавказа, — заметила Чагава. — Неожиданная скоротечная болезнь сломила мужчину в расцвете сил. Буквально позавчера с ним сидели, говорили. Он не мог нарадоваться, рассказывал, что зал танцевальный расширили, что может набрать еще детей в ансамбль. Был полон планов. Он сказал, я немного болею, но смогу победить болезнь, уверен был в себе. Его брат умер только сорок дней как, и это его подкосило, наверное".  

По словам директора Дома культуры, несмотря на болезнь, не оставлял свою любимую работу. 

Ансамбль Афыртын отметил 15-летие в Госфилармонии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вихрь на сцене: "Афыртын" отметил 15-летие в Госфилармонии

"Более 200 детей посещают ансамбль "Афыртын". Куда бы он ни выезжал со своим ансамблем, удостаивался высших наград, гран-при.  Мы встречали его со словами, ты опять вернулся с победой!" — вспоминает Венера Чагава. 

Чагава отметила, что весть о смерти Заслуженного деятеля культуры Абхазии Льва Кецба уже облетела весь Кавказ. 

"А дети прибежали в Дом культуры и спрашивают, почему он умер. Воспитанники у него стояли на первом месте, хоть и были у него дети и внуки. И юные танцоры отвечали ему взаимностью. Раз сказал Лев Максимович, что так надо, выполняли все, — отметила директор Дома культуры. — Много его воспитанников поступили в высшие учебные хореографические вузы. А те, кто уже окончил, работали вместе с ним".   

В мае 2017 года "Афыртын" отмечал свое 15-летие выступлением на сцене Абхазской госфилармонии.  В ансамбле танцуют дети от 5 до 12 лет. За 15 лет сменилось три состава. 

Нынешний детский "Афыртын" — правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе художественный руководитель Лев Кецба. Еще тогда "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах, и даже вошел в список ЮНЕСКО как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие артисты с оружием в руках отстаивали независимость страны.




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