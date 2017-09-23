Учения российских военных со стрельбами завершились в Абхазии

Около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной техники базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в батальонных тактических учениях.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. На полигоне Нагвалоу завершились учения с боевыми стрельбами военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщает РИА Новости.

"Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на полигоне Нагвалоу завершили проведение батальонного тактического учения (БТУ) с боевыми стрельбами", — сказал он.

По словам Астафьева, на завершающем этапе БТУ военные выполнили стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов "Пламя", вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, а также из 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30.

Он отметил, что ведение огня производилось по различным целям, имитирующим пехоту и самолеты условного противника. В общей сложности в ходе учения военнослужащие поразили более 1,5 тысяч мишеней, израсходовав до 25 тысяч боеприпасов, в том числе свыше 50 артиллерийских снарядов.