23 сентября 1992 года: оборона Гагры и обстрел мирных сел

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года

"Третий день войска Госсовета Грузии предпринимают тщетные попытки прорвать оборону абхазских ополченцев в районе города Гагра. Сегодняшнее наступление грузинских войск было остановлено, в результате чего грузинская сторона потеряла 12 человек убитыми и один подбитый БМП, с абхазской стороны – двое убитых и двое раненых", — из оперативной сводки штаба Госкомитета обороны Республики Абхазия.

Сегодня, 23 сентября, в 11:30 ракетно-бомбовому удару со стороны войск Госсовета Грузии подверглись абхазские мирные села Гуп, Арасадзых и Гуада. Прямым попаданием 250-килограммовой бомбы разрушено здание школы в селе Арсадзых.

"В этих акциях участвовали два боевых вертолета и штурмовик Су-25 войск Госсовета Грузии. Нанесен также удар по Ткуарчалу, имеются жертвы среди мирного населения. Количество жертв уточняется", — говорится в оперативной сводке.

Эти варварские акции совершены Грузией накануне выступления Шеварнадзе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он предполагает произнести речь о "демократическом строительстве" в своей стране. Нарушаются также положения Итогового документа Московской встречи. Более того, военные действия ведутся во время переговоров в Сухуме трехсторонней комиссии по контролю и инспекции.