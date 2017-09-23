Дому-музею Дмитрия Гулиа исполнилось 43 года

Дом-музей основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа был открыт в 1974 году. Именно в этом доме на протяжении многих лет жил писатель и создавал произведения, вошедшие в золотой фонд абхазской литературы.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Исполнилось 43 года со дня открытия литературного дома-музея известного абхазского поэта, классика абхазской литературы Дмитрия Гулиа.

Литературный музей расположен в центральной части столицы Абхазии неподалеку от Площади Свободы. В небольшом белом здании писатель, поэт, историк, этнограф Дмитрий Гулиа прожил много лет и писал там произведения, вошедшие в золотой фонд абхазской литературы.

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Старший научный сотрудник музея Зульфия Кокоскерия работает в доме Гулиа больше 40 лет. За это время дом-музей посетило огромное количество людей, отмечает она. Для нее главное, что и сейчас интерес к объекту культурного наследия не угасает.

Делясь воспоминаниями о своей первой экскурсии по дому, Кокоскерия отметила, что за 40 лет работы в музее интерес к своей работе она не потеряла.

"Несмотря на то, что работаю в музее уже столько времени, работа до сих пор меня привлекает. Часто вспоминаю свою первую экскурсию. Я проводила ее для гостей из дипломатического корпуса — серьезные посетители. Провела их по залам, рассказала, как мне казалось, все самое интересное. Знала все наизусть. Но по их реакции не поняла, нравится им экскурсия или нет. У меня от волнения сильно дрожали колени", – сказала она.

По словам Кокоскерия, музей не может похвастаться своими книгами и брошюрами, но в скором времени сотрудники планируют издать книгу отзывов, сообщила она.

"У нас было много интересных посетителей, которые на абхазском, русском, английском и других иностранных языках оставляли свои впечатления, воспоминания и пожелания музею. Набралось пять книг. Мы сейчас собираем самые интересные из пожеланий, и выпустим как одну книгу", – добавила старший научный сотрудник музея Гулиа.

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Дом-музей Дмитрия Гулиа был открыт в 1974 году. Для посещения открыт рабочий кабинет писателя, в котором сохранились личные вещи, фотографии, книги и рукописи.

Дмитрий Иосифович Гулиа родился в 1874 году в бедной крестьянской семье. Как и большинство гумских абхазов, во время махаджирства в 1877-1878 годах вместе с семьей был выселен в Турцию, однако его отцу удалось вернуть семью на родину. Гулиа долгие годы работал учителем. В 1892 вместе с К. Д. Мачавариани составил абхазскую азбуку. В 1921 организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Был редактором первой абхазской газеты "Апсны" ("Абхазия", – ред.).

Гулиа – поэт, автор первой абхазской новеллы "Под чужим небом" (1919 год.), романа "Камачич" (1940 год.), драмы "Призраки" (1946 год.) и других произведений.

Роль Гулиа в развитии абхазской культуры очень велика. Ему принадлежат труды по языку, истории, этнографии абхазов, хрестоматии и учебники. Умер Дмитрий Гулиа 7 апреля 1960 года, похоронен в городском парке в Сухуме, где ему установлен памятник.

Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в выходные дни – по предварительному заказу.