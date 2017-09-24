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Индийская сирень

Индия в Сухуме: необычные деревья расцвели в столице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (48)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Елена, отдыхающая из Тулы: В парке напротив администрации Сухума растет очень красивый кустарник, который цветет сиреневыми цветками (фото прилагаю). Помогите узнать, что это за растение. 

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелий Читанава, речь идет о лагерстремии, или иначе индийской сирени.

"Это интродуцент (растение, переселенное в местность, где оно раньше не произрастало – ред.), который завезен в Абхазию из Индии. Родина — субтропическая Азия. Оно было завезено в конце позапрошлого века Николаем Смецким, когда он выписывал растения со всего мира для организации дендрологического парка. С тех пор растет здесь. Климат очень подошел, растение чувствует себя хорошо, как на родине", — отметил Читанава. 

Лагерстремия – листопадный кустарник или дерево из семейства дербенниковых. В высоту вырастает до девяти метров. Ширина кроны может быть до восьми метров. Ей можно придать форму. Дизайнеры стараются придать ей аккуратный вид, осуществляя обрезку и стрижку молодой поросли.

Магнолия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Море цветов, или цветы у моря
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Цветет азиатская красавица с июня по октябрь, образуя на концах молодых побегов некрупные, по 2,5 сантиметра  в диаметре, цветки. Бывают цветки белой, розовой, пурпурной, малиновой, сиреневой, красной, розовой окраски. 

Лагерстремия индийская своим названием обязана фамилии шведского купца Магнуса фон Лагерстрема, друга знаменитого ученого Карла Линнея. Из путешествия по Юго-Восточной Азии в 1747 году он взял с собой несколько десятков саженцев. Позднее растение завезли на Британские острова и Северо-Американский континент. 

Ok, Sputnik 

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания. 

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Ok, Sputnik! (48)



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