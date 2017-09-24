Индия в Сухуме: необычные деревья расцвели в столице

Елена, отдыхающая из Тулы: В парке напротив администрации Сухума растет очень красивый кустарник, который цветет сиреневыми цветками (фото прилагаю). Помогите узнать, что это за растение.

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелий Читанава, речь идет о лагерстремии, или иначе индийской сирени.

"Это интродуцент (растение, переселенное в местность, где оно раньше не произрастало – ред.), который завезен в Абхазию из Индии. Родина — субтропическая Азия. Оно было завезено в конце позапрошлого века Николаем Смецким, когда он выписывал растения со всего мира для организации дендрологического парка. С тех пор растет здесь. Климат очень подошел, растение чувствует себя хорошо, как на родине", — отметил Читанава.

Лагерстремия – листопадный кустарник или дерево из семейства дербенниковых. В высоту вырастает до девяти метров. Ширина кроны может быть до восьми метров. Ей можно придать форму. Дизайнеры стараются придать ей аккуратный вид, осуществляя обрезку и стрижку молодой поросли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Море цветов, или цветы у моря 11

Цветет азиатская красавица с июня по октябрь, образуя на концах молодых побегов некрупные, по 2,5 сантиметра в диаметре, цветки. Бывают цветки белой, розовой, пурпурной, малиновой, сиреневой, красной, розовой окраски.

Лагерстремия индийская своим названием обязана фамилии шведского купца Магнуса фон Лагерстрема, друга знаменитого ученого Карла Линнея. Из путешествия по Юго-Восточной Азии в 1747 году он взял с собой несколько десятков саженцев. Позднее растение завезли на Британские острова и Северо-Американский континент.

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