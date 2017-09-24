Как продлить жизнь: "секрет" абхазских долгожителей

О том, как работают сегодня над исследованием долгожителей в Абхазии, рассказали ведущие российские и европейские специалисты по геронтологии Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова.

Sputnik, Бадри Есиава.

Стареем

Человечество стремительно стареет, уверен президент Европейской ассоциации по геронтологии и гериатрии Владимир Хавинсон. В пример он привел Санкт-Петербург, где он занимает должность главного геронтолога. В северной столице России, по словам ученого, 25% населения – это люди пенсионного возраста.

Вопросы старения и продления жизни особенно актуальны в Абхазии, считают гости студии радио Sputnik Абхазия. Решением этих задач занимаются наука геронтология и ее раздел гериатрия, которая изучает профилактику и лечение болезней старческого возраста.

"Хочу напомнить, что по возрастной градации пожилые люди – это люди старше 60 лет, а долгожители – старше 90 лет. Кстати, это очень актуально для Абхазии. Человечество стремительно стареет, количество людей старшего возраста увеличивается", — отметил Хавинсон.

Генеральный секретарь Европейского общества превентивной, регенеративной и антивозрастной медицины, доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова подчеркнула, что врачи, работающие в этих областях, всегда обязаны в своей практике использовать только научно-доказанные методы улучшения состояния здоровья и качества жизни.

В этом направлении, добавила она, Абхазия обладает уникальными возможностями и лучшими в мире природными условиями.

"Здоровье – это интегральный показатель, который включает в себя не только медицину, но и питание, физическую активность, природные и климатические условия, которые в Абхазии, мне кажется, одни из самых лучших в мире", — считает Светлана Трофимова.

Именно благодаря богатой, чистой природе и всему тому, что она дает на протяжении сотен лет, Абхазия славилась своими долгожителями. Многое зависит не только от генетики, подчеркнула Трофимова, но и от окружающей среды.

Еще одним и, пожалуй, главным фактором феномена долгожительства людей в мире геронтолог Владимир Хавинсон назвал уровень культуры, образования и воспитания. В сравнении с позапрошлым веком, сказал он, люди живут дольше почти в два раза.

"Сейчас средняя продолжительность жизни 70-75 лет в зависимости от региона проживания. В Абхазии же, наверное, подходит примерно к 80-ти годам, если нет каких-то других факторов, влияющих на сокращение продолжительности жизни. Поэтому сейчас отмечается увеличение числа людей старших возрастных групп", — проинформировал Хавинсон.

© Sputnik. Василий Малышев Т.Ласурия - 85-летний житель села Кутол

Выживает сильнейший

Российские ученые опровергли миф о том, что люди, перенесшие сильный стресс, войну или блокаду, живут дольше, чем остальные. Это не соответствует действительности. Все зависит от генетики человека. Научные данные идут в разрез с разговорами обывателей, утверждают они.

Хавинсон и Трофимова привели в пример блокаду Ленинграда в годы Великой отечественной войны. Исследования показали, что изоляцию сумели пережить люди с сильной генетикой, а обладатели слабой – умерли.

"Когда мы делали генетический паспорт блокадникам, оказалось, что их генетика лучше, чем в среднем в Санкт-Петербурге. Все-таки генетика – это очень важный фактор", — заявил Хавинсон.

Он добавил, что сейчас в Абхазии на высоком уровне проводятся генетические исследования, которые показывают, что абхазские долгожители обладают лучшей генетикой.

Профессор Светлана Трофимова объяснила, что гены передаются от родителей, и сравнила их с компьютерной программой, которая запускает определенные механизмы.

"У кого-то они (гены-ред.) более сильные, а у кого-то более слабые. Поэтому мы изучаем долгожителей, так как у них гены наиболее крепкие", — сказала Трофимова.

Сотрудники НИИЭПиТа совместно с коллегами из России ведут активную работу над изучением "секрета" долгожительства, отметили Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова.

© Sputnik. Эдишерашвили Женщина-долгожитель Хьфаф Ласурия (137 лет) из села Кутол в окружении правнуков.

Еда и качество жизни – залог долголетия

То, что Абхазия относится к признанным регионам долгожительства, подтвердила старший научный сотрудник НИИЭПиТа, кандидат биологических наук Алиса Матуа. Она рассказала, что "секрет" абхазских долгожителей вызвал интерес со стороны ученых еще в прошлом веке.

По ее рассказу, еще до того, как абхазский институт приступил к изучению феномена геронтов (людей, которым за 90-лет-ред.), эта тема стала объектом исследования зарубежных ученых.

По данным, предоставленным Министерством труда, сегодня в республике 16 долгожителей, которым за 100 лет и 919 человек в возрасте за 90 лет. В сравнении с советским периодом разница существенная, констатировала Матуа.

"Если брать в пример середину 1970 годов, при исследовании 7000 жителей сел Дурипш, Члоу и Джгерда, выявили 74 долгожителя, которым было за 100 лет. Сегодня таких у нас всего лишь 16 человек. Естественно, нужно задуматься, почему так происходит", — с сожалением отметила Алиса Матуа.

Полную версию интервью с Алисой Матуа слушайте здесь>>>

Безусловно, добавила она, важен не только возраст, но и качество жизни геронтов, изучением чего сейчас занимается НИИЭПиТ. Практически все долгожители, чей феномен исследуется сотрудниками института, охотно идут на контакт, а результаты работы превзошли все ожидания, рассказала Матуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матуа: количество долгожителей заметно сократилось в Абхазии

"Основная цель исследования – это определение понятия "здорового старения" и изменения механизмов, формирующих его основу, потому что важен не только возраст человека, но и состояние здоровья в столь преклонном возрасте", — рассказала Матуа.

Ученый сообщила, что у геронтов, которые перешли девяностолетний рубеж, чаще всего показатели намного лучше, чем у людей старческого возраст, а секрет их долголетия, считает Матуа, кроется именно в генах.

"У каждого геронта хотя бы один из родителей был долгожителем. Поэтому дети геронтов при правильном образе жизни могут дожить до возраста геронта. В первую очередь, на это влияет правильное питание. Если говорить об абхазских геронтах, то у них в рационе наша традиционная кухня, низкокалорийная еда, а также они не злоупотребляют спиртными напитками", — сообщила исследователь.

Есть ряд геронтов, которые не употребляют домашний сыр, мясо или курятину, а мамалыгу едят 2-3 раза в день, и обязательно ужинают не позже 20:00.