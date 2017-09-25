Автопробег ко Дню освобождения столицы пройдет в Сухуме

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Амра Амичба. В день освобождения Сухума в столице пройдет автопробег из 20 автомашин. Об этом в студии радио Sputnik Абхазия рассказал главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум Анри Адлейба.

По словам Адлейба, с четырех часов у Абхазского драмтеатра участникам автопробега предоставят возможность разукрасить машины в цвета национальной символики Абхазии специальной меловой аэрозолевой краской.

"Краска смывается обычной водой. Держаться она будет до того времени, пока не пойдет дождь или не смоете сами. Мой друг как-то ездил две недели с надписью на машине, так как были солнечные дни", — заметил Анри Адлейба.

При этом он предостерег, что счищать краску насухую нежелательно, так как краска содержит гранулы, могут остаться микроцарапины.

"Также предоставим возможность разукрасить настоящие автомобили и детям. Мы подготовили специальные трафареты размером метр на метр с нашим флагом, с гербом, с названием столицы на абхазском, на русском и английском языках. Волонтеры комитета по желанию водителей могут нанести надпись на стекла, на различные части кузова автомобиля. По времени на каждую машину уйдет не более 15 минут", — заметил он.

Главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум отметил, что желающих участвовать в автоколонне будет много, но больше двадцати машин не смогут отправить, чтобы не вызывать неудобств для других участников движения.

"Краски хватит и на 40 машин. Некоторые говорят, что им важнее разукрасить свою машину. Планируют оставить машины и в качестве пассажиров проехаться в колонне, — рассказал Анри Адлейба. - Автоколонна будет двигаться медленно, что заранее оговаривается с водителями".

Он уточнил, что примерно в 17.30 27 сентября начнется сам автопробег, карта маршрута будет заблаговременно роздана водителям.

"Маршрут недлительный: от набережной Махаджиров поедем по центральной трассе до въезда в Сухум, возле Универсама разворачиваемся, возвращаемся в центр города к Парку Славы. Оттуда с нашими волонтерами развернем национальный флаг и пронесем его под звуки национальной музыки вдоль набережной к Абхазскому драмтеатру. После продолжатся народные гуляния", — сказал главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухума.

Адлейба отметил, что в праздничные дни довольно часто приходится наблюдать езду "лихачей" в несанкционированных колоннах. А 27 сентября у желающих будет возможность проехать в автоколонне и поддержать таким образом акцию.