Прорыв водопровода произошел в районе Гумисты

Ремонт водопровода в районе Гумисты продлится до вечера 25 сентября.

СУХУМ, 25 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Отключение воды в Новом районе произошло из-за прорыва водопровода в районе Гумисты в воскресенье 24 сентября, рассказал о причине отключения начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"В воскресенье прорвало трубу в районе Гумисты. Водопровод был отключен. Один прорыв случился вчера. Его устранили, сегодня утром дали воду. Но сегодня чуть выше произошел второй прорыв, из-за чего снова отключили воду", — прокомментировал Ахуба.

Жители Нового района уже вторые сутки остаются без воды. Ремонт водопровода продлится до вечера 25 сентября.



