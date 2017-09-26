26 сентября 1992 года: бомбардировка Маркулы

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Направление Эшера — Сухум

За исключением двух зафиксированных пулеметных очередей со стороны войск Госсовета, обстановка здесь была спокойной. Однако противник демонстративно сосредоточивает технику, в том числе установки системы "Град".

Направление Бзыбь — Гагра

Отдельные перестрелки шли на правом фланге, снайперская стрельба велась на обоих флангах. В центре – спокойно. Бойцы народного ополчения выполняют условия соглашения.

Направление Очамчыра — Ткуарчал

В 18:40 началась атака войск Госсовета Грузии на село Маркула Очамчырского района. Четыре вертолета Ми-24 сбросили бомбы на жилые дома. Затем в него вошли танки и пехота. В настоящее время идет бой. Грузинская сторона грубо нарушает договоренности о прекращении огня.

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