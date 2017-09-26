26 сентября 1992 года: бомбардировка Маркулы

Направление Эшера — Сухум
За исключением двух зафиксированных пулеметных очередей со стороны войск Госсовета, обстановка здесь была спокойной. Однако противник демонстративно сосредоточивает технику, в том числе установки системы "Град".
Направление Бзыбь — Гагра
Отдельные перестрелки шли на правом фланге, снайперская стрельба велась на обоих флангах. В центре – спокойно. Бойцы народного ополчения выполняют условия соглашения.
Направление Очамчыра — Ткуарчал
В 18:40 началась атака войск Госсовета Грузии на село Маркула Очамчырского района. Четыре вертолета Ми-24 сбросили бомбы на жилые дома. Затем в него вошли танки и пехота. В настоящее время идет бой. Грузинская сторона грубо нарушает договоренности о прекращении огня.
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