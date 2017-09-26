Оставьте ненужные сборы: зачем родители несут деньги в школу

19 сентября 2017 года администрация Сухума подписала приказ "О запрете незаконного сбора денежных средств" с родителей учеников сухумских школ. О том, как исполняется этот документ, читайте в материале Сарии Кварацхелия.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В приказе администрации Сухума "О запрете незаконного сбора денежных средств" с родителей говорится, что запрещается собирать деньги в школьный фонд. Директора столичных школ в один голос утверждают, что сборов в школьный фонд никогда не было, и нет.

"В фонд школы мы не собираем деньги. Родители собирают только для нужд класса, а для нужд школы нет необходимости собирать деньги. Когда в школе какие-то мероприятия, мы обращаемся к представителям родительских комитетов. Если родители согласны собрать деньги на букет цветов для возложения, то собирают. А каких-то других сборов у нас не было и не ведется", — прокомментировала директор Горской школы № 10 Аида Кварчелия.

По ее словам, если кто-то что-то незаконно собирает, то родители должны, прежде всего, обратиться в дирекцию школы и поставить их в известность.

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"На сегодняшний день по школьному фонду ничего нет. Но в фонд класса мы собираем деньги. Родители в добровольной форме собирают незначительные суммы", — рассказывает председатель родительского комитета Горской школы.

По ее словам, есть родители, которые не могут сдать деньги на нужды класса.

"Но мы от них ничего не требуем. Есть родительница в нашем классе, которая не участвует в сборах, но ей никто никогда не говорил, почему она не сдает деньги", — поясняет председатель родительского комитета.

Родителей побуждает собрать деньги, объясняет она, только то, что их дети должны активно участвовать в мероприятиях, проводимых в школе.

"Удобно иметь какую-то маленькую сумму на эти нужды. Те же тетради, линейки, ручки. Чтобы всегда наши дети имели, чтобы была замена, если вдруг что-то поломается. Хочется, чтобы цветы в горшочках в классе были. Это приятно и самим родителям, когда приходят в класс. В конце концов, в этом классе наши дети. Это же не посторонние дети", — считает председатель.

Некоторые родители считают, что от практики "взносов" надо уходить.

"Конечно, я отношусь к приказу положительно, но это как на бумаге было, так и остается. Родители все равно вынуждены в школе что-то покупать. То, чего нет, то, что необходимо. Поэтому мы собираем деньги", — сетует одна родительница и просит не называть ее имя.

По ее словам, несмотря на приказ, сбор денег будет происходить в каждом классе.

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"Если даже мы не собираем деньги на какие-то глобальные вещи, то на контрольные тетради, стенды, на цветы по праздникам и прочее мы в начале года собираем. Чтобы потом каждый раз по 100-200 рублей не просить у родителей, мы в начале года собираем деньги, например, до Нового года по 1000 рублей", — вздыхает женщина.

Для тех, у кого один ребенок, несложно заплатить, предположим, 1000 рублей, но для многодетных родителей такие сборы разорительны.

"У меня трое детей учатся в школе. Каждый раз платить в три разных класса по 1000 рублей сложно, — жалуется многодетная мать. — Но и не платить я не могу, раз другие родители собирают".

По ее словам, мамы и папы учеников настолько привыкли к "фондам", что уже и не возмущаются.

"Можем или не можем, мы приносим. Бывает, что очень долго собираем деньги. Многие даже до конца года не могут заплатить, но в результате все равно приносят", — сказала она.

19 сентября 2017 года администрация Сухума подписала приказ "О запрете незаконного сбора денежных средств" с родителей учеников сухумских школ.