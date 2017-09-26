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Подозреваемый в убийстве Анжелы Джгамазия задержан

© flickr.com/
В Абхазии
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Тело Анжелы Джгамазия было найдено 17 июня 2017 года в селе Баслата Сухумского района с огнестрельным ранением в затылочную область головы.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Задержан подозреваемый в убийстве Анжелы Джгамазия, отец девушки Роберт Джгамазия, в селе Акуаскьа Очамчырского района, об этом сообщила Генпрокуратуры Абхазии во вторник 26 сентября.

Патрон 7Н31 с броневой пулей
© Sputnik. Сергей Пятаков
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"Расследование уголовного дела об убийстве Анжелы Джгамазия возобновлено в связи с тем, что 22 сентября 2017 года сотрудниками УУР МВД Абхазии в селе Акуаскьа Очамчырского района был задержан подозреваемый в преступлении Роберт Джгамазия",-  говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По информации Генпрокуратуры страны, расследование уголовного дела было приостановлено в связи с розыском подозреваемого.

Тело Анжелы Джгамазия было найдено 17 июня 2017 года в селе Баслата Сухумского района с огнестрельным ранением в затылочную область головы.

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