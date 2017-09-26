Подозреваемый в убийстве Анжелы Джгамазия задержан

Тело Анжелы Джгамазия было найдено 17 июня 2017 года в селе Баслата Сухумского района с огнестрельным ранением в затылочную область головы.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Задержан подозреваемый в убийстве Анжелы Джгамазия, отец девушки Роберт Джгамазия, в селе Акуаскьа Очамчырского района, об этом сообщила Генпрокуратуры Абхазии во вторник 26 сентября.

© Sputnik. Сергей Пятаков Девушка убита в Сухуме

"Расследование уголовного дела об убийстве Анжелы Джгамазия возобновлено в связи с тем, что 22 сентября 2017 года сотрудниками УУР МВД Абхазии в селе Акуаскьа Очамчырского района был задержан подозреваемый в преступлении Роберт Джгамазия",- говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По информации Генпрокуратуры страны, расследование уголовного дела было приостановлено в связи с розыском подозреваемого.

Тело Анжелы Джгамазия было найдено 17 июня 2017 года в селе Баслата Сухумского района с огнестрельным ранением в затылочную область головы.