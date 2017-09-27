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Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме

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В Абхазии
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Седьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры по спортивному брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 7 по 8 октября.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Амра Амичба. Впервые за семь лет в программу чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм введена новая игровая дисциплина "Своя игра". Об этом с интервью радио Sputnik рассказала председатель интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян. 

"Турнир по "Своей игре" будет гвоздем программы. Раньше в рамках чемпионата проводились только турниры по спортивному брейн-рингу и игре "Что? Где? Когда?". "Своя игра" многим жителям Абхазии известна по трансляции на канале НТВ. У нас формат мало чем будет отличаться от телевизионной версии, которую привыкли видеть зрители", — заметила Саносян. 

По ее словам, чтобы сыграть в "Свою игру" необязательно собирать команду от трех до шести человек, как на другие игровые дисциплины. Возрастных ограничений на "Свою игру" не вводили. 

Подготовительные игры перед Чемпионатом Абхазии по Что? Где? Когда?
© Sputnik. Владимир Бегунов
Кочующая сова абхазских интеллектуалов

"Будем принимать заявки от игроков-индивидуалов. Потом продумаем, как разделить по категориям — школьный турнир, студенческий, взрослый турнир "Своей игры", — отметила председатель интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян. 

 В чемпионате Абхазии по интеллектуальным играм в турнирах по спортивному брейн-рингу и игре "Что? Где? Когда?" две возрастные группы: общий зачет и туда попадают все участники вне зависимости от возраста. И есть молодежный зачет — все игроки команды должны быть не старше 25 лет. Новинка в этом сезоне — разрешено в молодежную команду принять игрока старше 25 лет. Посмотрим, будет ли легче, сподручней игрокам", — сказала Саносян. 

 Для игры в брейн-ринг проходят восемь лучших команд по результатам игры "Что? Где? Когда?". 

 "У нас много игроков, которые играют из года в год. Они составляют некую базу. Приходят и новые команды, и это здорово. Для того и проводим каждый год, чтобы популяризировать. В основном это команды из университетов – студенты", — отметила Ася Саносян.

За семь лет проведения чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм выявилась команда, которая ежегодно занимает лидирующие позиции, это команда "День сурка".

Седьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры по спортивному брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 7 по 8 октября.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия — информационный партнер седьмого чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм. 




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