Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме

Седьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры по спортивному брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 7 по 8 октября.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Амра Амичба. Впервые за семь лет в программу чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм введена новая игровая дисциплина "Своя игра". Об этом с интервью радио Sputnik рассказала председатель интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

"Турнир по "Своей игре" будет гвоздем программы. Раньше в рамках чемпионата проводились только турниры по спортивному брейн-рингу и игре "Что? Где? Когда?". "Своя игра" многим жителям Абхазии известна по трансляции на канале НТВ. У нас формат мало чем будет отличаться от телевизионной версии, которую привыкли видеть зрители", — заметила Саносян.

По ее словам, чтобы сыграть в "Свою игру" необязательно собирать команду от трех до шести человек, как на другие игровые дисциплины. Возрастных ограничений на "Свою игру" не вводили.

© Sputnik. Владимир Бегунов Кочующая сова абхазских интеллектуалов

"Будем принимать заявки от игроков-индивидуалов. Потом продумаем, как разделить по категориям — школьный турнир, студенческий, взрослый турнир "Своей игры", — отметила председатель интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

В чемпионате Абхазии по интеллектуальным играм в турнирах по спортивному брейн-рингу и игре "Что? Где? Когда?" две возрастные группы: общий зачет и туда попадают все участники вне зависимости от возраста. И есть молодежный зачет — все игроки команды должны быть не старше 25 лет. Новинка в этом сезоне — разрешено в молодежную команду принять игрока старше 25 лет. Посмотрим, будет ли легче, сподручней игрокам", — сказала Саносян.

Для игры в брейн-ринг проходят восемь лучших команд по результатам игры "Что? Где? Когда?".

"У нас много игроков, которые играют из года в год. Они составляют некую базу. Приходят и новые команды, и это здорово. Для того и проводим каждый год, чтобы популяризировать. В основном это команды из университетов – студенты", — отметила Ася Саносян.

За семь лет проведения чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм выявилась команда, которая ежегодно занимает лидирующие позиции, это команда "День сурка".

Седьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры по спортивному брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 7 по 8 октября.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия — информационный партнер седьмого чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм.