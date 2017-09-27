Освобожденный Сухум: 24 годовщину отмечают в столице

Операция по освобождению Сухума, столицы Абхазии, от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года. К 30 сентября Вооруженные cилы Абхазии дошли до границы Абхазии с Грузией.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Амра Амичба. В день 24 годовщины освобождения столицы у Мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы руководство страны, жители и гости республики возложили цветы в среду 27 сентября.

Церемония возложения венков всегда многолюдна, а в этот раз было и очень много школьников, которые выделялись нарядными белыми рубашками.

"Я всегда прихожу на возложение венков в Парк Славы почтить память погибших. Это то малое, что мы можем сделать. И знаете, это больше нужно живым, чем мертвым. Увидев столь массовое мероприятие, прохожий замедлит шаг и призадумается", — сказал сын ветерана Отечественной войны Алан Джопуа.

Фируза Капба только через 22 года смогла найти останки сына Алмаса Капба, погибшего в июле 1993 года. Он был опознан в результате эксгумации и идентификации неизвестных останков, преданных земле в Парке Славы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов в Парке Славы в честь освобождения Сухума

"Я здесь его и оставила, чтобы покоился со своими однополчанами, — сказала мать погибшего за свободу Абхазии. – Удручает одно, что не всем, кто воевал, уделяется должное внимание, тогда как не имеющие отношения к войне каким-то образом получили незаслуженные награды. У меня есть сосед очень скромный человек, был разведчиком на Восточном фронте, Аполлон Чхетия, говорит, что ему и медаль не нужна, не для этого воевали".

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов в Парке Славы в честь освобождения Сухума

Ветеран Отечественной войны, награжденный медалью "За отвагу", председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия был одним из тех, кто в 1993 году освобождал Сухум.

"Навсегда останется в нашей памяти этот день. Было такое воодушевление. После освобождения Сухума уже знали, что близка победа, о которой мы мечтали", — отметил Пилия.

Среди тех, кто наблюдал за церемонией возложения цветов в Парке Славы, были туристы из Брянска Анна и Михаил Бирюлины.

"Как все масштабно у вас проходит. Вспоминаю, как у нас отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Приятно, что люди чтят свою историю. От мала до велика пришли. Смотрите, они поклонились, — сказала Анна, указывая на детей детсадовского возраста в гимнастерках. – Мы своего президента только по телевизору видели, а тут абхазского президента воочию увидели".

Операция по освобождению Сухума, столицы Абхазии, от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года. К 30 сентября Вооруженные силы Абхазии дошли до границы Абхазии с Грузией.