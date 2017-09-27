15:30 27 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Возложение цветов в Парке Славы в честь освобождения Сухума

Освобожденный Сухум: 24 годовщину отмечают в столице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (12)
11830

Операция по освобождению Сухума, столицы Абхазии, от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года. К 30 сентября Вооруженные cилы Абхазии дошли до границы Абхазии с Грузией.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Амра Амичба. В день 24 годовщины освобождения столицы у Мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы руководство страны, жители и гости республики возложили цветы в среду 27 сентября.

Церемония возложения венков всегда многолюдна, а в этот раз было и очень много школьников, которые выделялись нарядными белыми рубашками.

"Я всегда прихожу на возложение венков в Парк Славы почтить память погибших. Это то малое, что мы можем сделать. И знаете, это больше нужно живым, чем мертвым. Увидев столь массовое мероприятие, прохожий замедлит шаг и призадумается", — сказал сын ветерана Отечественной войны Алан Джопуа.

Фируза Капба только через 22 года смогла найти останки сына Алмаса Капба, погибшего в июле 1993 года. Он был опознан в результате эксгумации и идентификации неизвестных останков, преданных земле в Парке Славы.

Возложение цветов в Парке Славы в честь освобождения Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов в Парке Славы в честь освобождения Сухума

"Я здесь его и оставила, чтобы покоился со своими однополчанами, — сказала мать погибшего за свободу Абхазии. – Удручает одно, что не всем, кто воевал, уделяется должное внимание, тогда как не имеющие отношения к войне каким-то образом получили незаслуженные награды. У меня есть сосед очень скромный человек, был разведчиком на Восточном фронте, Аполлон Чхетия, говорит, что ему и медаль не нужна, не для этого воевали".

Возложение цветов в Парке Славы в честь освобождения Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов в Парке Славы в честь освобождения Сухума

Ветеран Отечественной войны, награжденный медалью "За отвагу", председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия был одним из тех, кто в 1993 году освобождал Сухум. 

"Навсегда останется в нашей памяти этот день. Было такое воодушевление. После освобождения Сухума уже знали, что близка победа, о которой мы мечтали", — отметил Пилия.

Среди тех, кто наблюдал за церемонией возложения цветов в Парке Славы, были туристы из Брянска Анна и Михаил Бирюлины.

"Как все масштабно у вас проходит. Вспоминаю, как у нас отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Приятно, что люди чтят свою историю. От мала до велика пришли. Смотрите, они поклонились, — сказала Анна, указывая на детей детсадовского возраста в гимнастерках. – Мы своего президента только по телевизору видели, а тут абхазского президента воочию увидели".

Операция по освобождению Сухума, столицы Абхазии, от войск Госсовета Грузии длилась 11 дней и завершилась 27 сентября 1993 года. К 30 сентября Вооруженные силы Абхазии дошли до границы Абхазии с Грузией.

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (12)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина настраивает свой новый iPhone 7 Plus, архивное фото
    «Яблочная» взятка

    Чиновника в Казахстане осудили к 7 годам лишения свободы за взяточничество – мзду он брал не только деньгами, но и смартфонами от Apple.

  • Вертолет. Архивное фото
    Всем миром

    Для поиска пропавшей в горах Кыргызстана туристки из Тель-Авива, спасательная группа, прибывшая из Израиля, просит у немецкого посольства военный вертолет.

  • Медведь в Полесском заповеднике
    Атомный медведь

    Ученые смогли впервые заснять медведя в Полесском радиационно-экологическом заповеднике – территории, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

  • Музыкальный критик Артемий Троицкий, архивное фото
    Латвийский «совок»

    Дух Советского Союза в Латвии сильнее, чем в других странах Балтии, считает музыкальный критик Артемий Троицкий.

  • Зал суда, архивное фото
    Вернуть пограничника

    Россия обратилась к Литве с просьбой освободить пограничника Руслана Перегуда, который незаконно пересек литовско-российскую границу.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Не пущать!

    Российскую журналистку газеты «Комсомольская правда» Дарью Асламову не впустили в Молдову – президент обещал разобраться.

  • 16-летняя вдова боевика вынуждена ухаживать за пятью детьми: RT ищет родственников
    «Черная» вдова

    Министерство внутренних дел Таджикистана ищет родственников девушки-таджички, бывшей супругой боевика Исламского государства.

  • Грузчики работают на складе овощей и фруктов
    Всех «на волю»!

    Узбекистан готов в ближайшее время провести полную либерализацию внешнеэкономической деятельности в части экспорта продукции.

  • Портрет Сергея Довлатова на площади Вабадузе в Таллинне
    Чтобы помнили

    Таллиннская городская управа поддержала идею установить в столице Эстонии памятник писателю Сергею Довлатову.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ситуация в районе Дейр-эз-Зора
Жара, танки и взрывы: обстановка в сирийском Дейр-эз-Зоре
Любим, скучаем, болеем: одноклассники поздравляют Милену Тачулия с ее днем
Любим, скучаем, болеем: одноклассники поздравили Милену Тачулия с ее днем
План Мероприятий
День Победы в Абхазии: карта празднования

Соцсети

Sputnikabkhazia