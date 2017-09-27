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Поднятие государственного флага республики Абхазия на Новом районе

Над Новым районом подняли флаг Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (20)
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В День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов по всей республике организовывают акции памяти и праздничные мероприятия.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Ветераны Отечественной войны подняли над Новым районом государственный флаг Республики Абхазия.

Ширина полотнища, реющего сегодня над районом, — три метра, длина – шесть метров.

Депутат Народного Собрания, ветеран Отечественной войны Гиви Кварчия, поздравив жителей Нового района с Днем освобождения Сухума, отметил, что Новый район был одним из рубежей Западного фронта.

"Район окроплен кровью наших погибших. Среди героев войны, отдавших свою жизнь за свободу, много новорайонцев. Вечная им память. Мы должны передавать эту память, историю нашей многострадальной республики следующим поколениям", – сказал Кварчия.

С утра дети Нового района принимают активное участие в праздничных мероприятиях. 10-летняя Диана Манака отметила, что флаг в Новом районе, конечно, нужно было повесить.

"У нас теперь есть свой большой флаг. В школе мы учим историю флага и герба Абхазии. Они висят у нас в классе. Когда он такой большой, он еще красивее", – сказала школьница.

Поднятие государственного флага республики Абхазия на Новом районе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Поднятие государственного флага республики Абхазия на Новом районе

Флаг в Новом районе Сухума установлен в рамках проекта компании сотовой связи "Аквафон". Компания в течение девяти лет установила государственные флаги Абхазии во всех городах и районах республики. Флаги установлены на границе по реке Ингур и по реке Псоу, на могиле автора государственной символики Валерия Гамгия в селе Кутол, в исторических местах Мыкуашта, Лыхнашта, в местах боевой славы и так далее.

Поднятие государственного флага республики Абхазия на Новом районе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Поднятие государственного флага республики Абхазия на Новом районе

Соотношение длины и ширины государственного флага республики Абхазия 2:1. По его длине расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цвета, из них четыре зеленых и три белых. Первая полоса сверху зеленого цвета. В верхнем левом углу расположен прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 длины флага и шириной в три полосы. В центре пурпурного прямоугольника вертикально расположена открытая ладонь правой руки белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд белого цвета. Флаг был утвержден сессией Верховного Совета Абхазии 23 июля 1992 года.

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (20)



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