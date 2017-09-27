Сохранить свою самобытность: правила жизни Владимира Зантария

Абхазскому поэту, публицисту, общественному и государственному деятелю Владимиру Зантария сегодня исполнилось 64 года. О жизненном пути и творчестве Владимира Зантария читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

Владимир Зантария за свою жизнь занимал разные должности. Начал свою карьеру корреспондентом газеты "Аԥсны ҟаԥшь" и Абхазского радио.

"Я был на пятом курсе, когда пошел работать диктором на радио, — вспоминает поэт, — каждое утро начинал со слов: "Шьыжьбзиа, Аԥсуа радио азыӡырҩцәа" (Доброе утро, в эфире Абхазское радио — ред.) — Позже стал редактором Гостелерадиокомпании".

Будучи журналистом, Зантария выступал со статьями на национальные темы. По его словам, если посчитать, на тот период приходится около 200 публицистических статей.

В тяжелое для Абхазии время поэт принимал активное участие в национально-освободительном движении. Он находился у истоков создания общественной организации "Айдгылара".

© Sputnik. Бадрак Авидзба Владимир Зантария представил книгу стихов, удостоенную премии Гулиа

Однако, по его словам, участие в национально-освободительном движении началось раньше.

"После службы в армии я вернулся в Абхазию и вступил в борьбу. Мы ездили по селам, городам Абхазии и собирали народ, — вспоминает Зантария события многолетней давности. — Я не мог относиться к судьбе страны как к чему-то второстепенному. Это жизнь и судьба народа, я был всегда приобщен и причастен ко всем делам, которые происходили в Абхазии".

Абхазскому поэту и общественному деятелю тогда приходилось нелегко, так как многие участники освободительного движения подвергались гонениям со стороны руководящих органов.

"Я не хотел бы гипертрофировать эту ситуацию, возводя до уровня каких-то страшных репрессий времен тоталитарного сталинского режима, но грузинский режим был очень непростой, приходилось всего в прямом смысле добиваться, получать разрешения на митинги, сходы. Я помню, каких усилий стоила руководству "Айдгылара" организация Лыхненского схода. Нам не разрешали даже в Лыхны проводить сход, хотя это поляна, где во все времена решалась судьба нашего народа. Но мы организовали сход, — рассказывает Зантария. — Буквально за пару дней мы собрали многотысячный сход, поляна была переполнена. Конечно, это все тяжело было устроить".

Суета противопоказана

За свои 64 года Владимир Зантария поменял много профессий. Но, несмотря ни на что, он всегда неизменно оставался поэтом.

"Конечно, очень проблематично бывает совместить литературу, творческие дела с государственной деятельностью, но так складывалась ситуация, что я не мог сидеть, закрывшись в башне из слоновой кости", — делится он.

Владимир Зантария – автор 15 поэтических сборников. Первый сборник стихов поэт назвал "Аҿымтра абжьы".

"Это крик моей души. Когда я возвращаюсь к этому сборнику и смотрю на стихи свежим взглядом, я понимаю, что в этих стихах нет фальши. Да, они были продиктованы личными переживаниями", — признается Зантария.

Писать стихи для поэта – духовная востребованность, и придерживаться принципа "ни дня без строчки" он считает неправильным.

"Все зависит от творческой индивидуальности, от особенности каждого человека. У некоторых есть такая черта — все время писать стихи. Это дурной принцип. Не дай бог быть подверженным этому дурному принципу. Потому что нельзя все время писать. Нужно давать себе возможность осознать, осмыслить пережитое, а потом уже писать. А если все время писать, то можно стать графоманом", — считает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зантария: Путин видит в Абхазии достойного союзника

В каждом стихе, как признается поэт, он пытается выразить самого себя, свое внутреннее состояние, свои тревоги и сиюминутные переживания.

"Если поэзия не выражает переживания автора, то это уже не поэзия. Я придерживался этой позиции, этих принципов. Мне кажется, что-то мне в поэзии удалось", — говорит Зантария.

В 2017 году Владимир Зантария стал лауреатом премии Дмитрия Гулиа.

"Этот сборник наиболее ясно отражает мои творческие искания. Мне кажется, что в этом сборнике я поднялся немного выше. Когда Мушни Таевич Ласуриа говорит, что мои стихи перекликаются с творчеством Тютчева и Баратынского, мне это, не скрою, льстит. Потому что мне нравится Тютчев", — признается он.

Владимиру Зантария по духу близки философские обобщения.

"Мне исполняется 64 года. И мне, конечно, хочется найти какую-то изюминку, которая не была замечена другими поэтами, или же не была замечена мной ранее, обобщить и представить как развернутую метафору жизни. Потому что бывает, в молодости не очень глубоко вникаешь в суть, а после 60 лет тебе хочется глубже вникнуть в корень проблемы", — рассказывает он.

Идеальное условие для творчества писатель находит в тишине. Бывают люди, которые могут на вокзале или в каком-нибудь общественном месте быстрым росчерком пера изложить свои впечатления, но Зантария из тех, кому суета противоестественна.

"Для меня тишина – это идеал. А как я могу уйти от суеты, когда я занимаюсь общественной деятельностью? – задается он риторическим вопросом. – Я отрываюсь от этой суеты, уединяюсь. Тогда лучше получается, мне удается выверить какие-то мысли. Если у меня ранее были какие-то наброски, то в этой тишине, в этой маленькой изоляции мне удается лишний раз выверить свои чувства и мысли и доверить бумаге. И чем бы я ни занимался, будь то поэзия или общественная деятельность, главное правило – это сохранить свою самобытность".